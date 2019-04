Hrnčiar: Schôdza k odvolávaniu Érseka je jednou z najnudnejších

Mimoriadna schôdza venovaná odvolávaniu ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) je jednou z najnudnejších schôdzí k odvolávaniu člena vlády. Skonštatoval to v rozprave podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar z Mosta-Híd. Dôvodom je podľa neho to, že bola zvolaná bezdôvodne.

Podľa Hrnčiara ide o povinnú jazdu opozície z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb. Na ministerstvách Mosta-Híd podľa neho nebol žiadny škandál, ale strana bola podľa neho „na rade“. „Jednoducho sa využila neschopnosť zhotoviteľa dokončiť tunel Višňové a vtedy ste vycítili, že toto môže byť ten neuralgický bod, ktorý traumatizuje slovenskú motoristickú verejnosť,“ poznamenal Hrnčiar. Podotkol, že v tomto prípade sa ani nespojila celá opozícia.

Na snímke sprava minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek, podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar, minister spravodlivosti Gábor Gál (všetci Most-Híd) a poslanci Boris Kollár a Milan Krajniak (obaja Sme rodina) počas 44. schôdze NR SR 5. apríla 2019 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann

Riešenie situácie na úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je podľa opozičných poslancov najväčším dôvodom na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy. Zodpovednosť za vznik tejto situácie by podľa Hrnčiara mala niesť najmä strana KDH. „V krátkej minulosti sme zažili najväčšie dva problémy pri výstavbe diaľnic, bola to Dubná Skala – Turany a tunel Višňové, a politickú zodpovednosť za toto jednoznačne nesie KDH, a to si treba jednoznačne povedať nahlas,“ vyhlásil.