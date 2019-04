Británia požiadala o odklad brexitu do 30. júna

Britská premiérka požiadala o odklad brexitu v liste zverejnenom spravodajskou televíziou Sky News. Okrem iného v ňom píše, že ak poslanci britského parlamentu schvália dohodu o brexite „včas“, Spojené kráľovstvo by malo odísť z EÚ do 23. mája 2019. V prípade, že sa tak nestane, krajina sa pripraví na účasť v májových voľbách do Európskeho parlamentu.

Predseda Európskej rady Donald Tusk krátko pred zverejnením Mayovej listu avizoval, že navrhne lídrom EÚ tzv. flexibilný odklad termínu vystúpenia Británie z EÚ do 31. marca 2020. Podľa zdroja agentúry DPA by to však v prípade súhlasu ostatných 27 členských štátov EÚ znamenalo, že Británia sa bude musieť zúčastniť na májových eurovoľbách.

Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ.