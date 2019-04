Video: Ako by vyzerala obloha, keby sa všetky planéty zmestili medzi Zem a Mesiac?

Niekedy máme pocit, akoby sme nemali čas ani na chvíľku súkromia. Každodenné povinnosti nás často vytrhávajú z reality, a človek rád zabúda na to, že aj keď sa neustále cíti byť obklopený inými, v skutočnosti je len drobným zrnkom vo vesmíre.

Ak sa zhodujete s týmto názorom, potom vás zaujme aj toto video. Grafik sa pohral s obrazom tak, že vytvoril simuláciu zobrazujúcu obiehanie planét slnečnej sústavy okolo Slnka, ak by sa všetky zmestili medzi Zem a Mesiac.

V tomto prípade musíme zabudnúť na fyzikálne zákony, a to najmä príťažlivosť, ktorá by v priebehu krátkej chvíle spôsobila hromadnú zrážku planét. Ak by sa planéty zmestili medzi Zem a Mesiac, na Zemi by sme sa denne dívali na niekoľko zatmení za sebou.

Aké by to bolo, ak by bol vesmír bližšie k nám