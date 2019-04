Prezident deklaruje, že urobí všetko pre sfunkčnenie ÚS SR, z voľby je rozhorčený

Prezident SR Andrej Kiska deklaruje, že spraví všetko pre sfunkčnenie Ústavného súdu (ÚS) SR. Keď prebehne voľba kandidátov na ústavných sudcov, chce čím skôr doplniť ÚS SR, a to aj v prípade, ak Národná rada SR navolí menej ako 18 kandidátov.

Kiska je podľa vlastných slov veľmi rozhorčený z diania okolo voľby nových ústavných sudcov. Ako tvrdí, už dlho bola známa potreba navoliť 18 kandidátov na sudcov ÚS SR. Dobrých kandidátov na ústavných sudcov je podľa neho dostatok.

„Napriek tomu parlament nie je schopný nájsť zhodu, koalícia nie je schopná nájsť zhodu, na tom, aby navolili 18 kandidátov, z ktorých by som okamžite mohol vybrať deviatich, aby ÚS SR mohol pokračovať vo svojej činnosti,“ povedal. Vníma to ako hanbu demokracie a ústavnosti, keď nenapĺňa ústavný orgán to, k čomu je určený.

„Je povinnosťou poslancov navoliť kandidátov a nerozumiem, prečo som dostal navolených len šiestich kandidátov a som zvedavý, ako dopadne dnešný deň,“ podotkol prezident.

Šiestich kandidátov zvolili parlamentní poslanci v stredu (3. 4.) v tajnom hlasovaní. Keďže nevybrali potrebný počet kandidátov, vo štvrtok podvečer sa uskutoční opakovaná voľba. Postúpili do nej všetci nezvolení kandidáti.