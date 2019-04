Aj vy môžete stráviť noc pod pyramídou parížskeho Louvru. Stačí odpovedať na jedinú otázku

Museé du Louvre, skrátene Louvre, je nepochybne jedným z najznámejších múzeí na svete. Pre verejnosť je otvorený už už od konca 18. storočia, a do jeho zbierky najvýznamnejšie prispel Napoleon Bonaparte, ktorý tu nahromadil pamätihodnosti z celého sveta.

Najväčšími lákadlami Louvru sú najmä umelecké diela od svetoznámych artistov. Verejnosť napríklad miluje portrét Mony Lisy od Leonarda da Vinci, sochu Venuše od Alexandra z Antiochie, fragmenty sôch z aténskej Akropoly a mnohé iné.

Turisti, ktorí už Louvre navštívili, si počas prehliadky určite neraz pomysleli, aké by to bolo úžasné prechádzať sa chodbami obrovitánskeho múzea osamote, bez prítomnosti tisícov ďalších, ktorí sem denne zavítajú. Presne takúto príležitosť ponúka súťaž Louvru v spojení s ubytovacou službou Airbnb.

Milovníci dejín a umenia získajú príležitosť stráviť celú noc pod sklenenou parížskou pyramídou. Louvre sa rozhodol pre tento krok pri príležitosti 30. výročia postavenia pyramídy. Nemusíte sa báť, že sa počas večera budete nudiť!

Na výlet môžete vziať aj partnera a spoločne s ním si užite živý koncert v luxusnom apartmáne Napoleona III.

Apartmán Napoleona III.

Predtým vás však čaká pohárik s Monou Lisou a romantická večera priamo pod sochou Venuše. Po západe slnka vám historik ponúkne prehliadku s odborným výkladom, akej sa zúčastnili aj Barack Obama alebo speváčka Beyoncé. Na záver si môžete užiť voľný čas v priestoroch múzea.

O romantickú večeru sa podelíte s Venušou

Po skončení prehliadky sa odoberiete do spálne pod sklenenou pyramídou, kde môžete prespať do nasledovného rána.

Výhercov čaká nezabudnuteľný výhľad z postele

Urobili sme vám chúťky? Výborne! V takom prípade vás od splnenia sna delí len jeden krok. Na webovej stránke cs.airbnb.com/b/louvre sa môžete prihlásiť do súťaže, ktorej jedinou podmienkou je odpovedať na otázku, prečo by ste práve vy boli ideálnym hosťom Mony Lisy? Záujemcovia môžu posielať svoje odpovede do konca 12. apríla 2019.