Danko: Mier nie je samozrejmosť, ale vzácna hodnota, ktorú treba strážiť

„Naša generácia žije celý život v mieri a mnohým sa táto hodnota javí ako klišé, ako samozrejmosť. Keď sa však pozrieme na súčasný svet, musíme s trpkosťou skonštatovať, že vojna je, žiaľ, vo svete bežným javom, má rôzne podoby a prebieha v rôznych priestoroch,“ skonštatoval Danko.

Myslí si, že v súčasnosti je moderné šliapať po odkaze predkov a nevážiť si samých seba. „Národ, ktorý zabúda na svoju minulosť a nepoučí sa z nej, nemá žiadnu budúcnosť,“ zhodnotil Danko.

Podľa Alexeja Leonidoviča Fedotova, veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike, pripomína každá oslava víťazstva to, akú cenu museli zaplatiť „všetky národy za snahu hitlerovského Nemecka o svetovú nadvládu“. Je preto dôležité zachovávať historickú pravdu a postúpiť ju mladej generácii. „Iba pamiatka bojovníkov za slobodu môže spoločnosti poskytnúť garanciu, že chyba a nacistický zločin sa nezopakujú. Zabudnutie spoločných obetí národov by bolo najväčšou zradou voči padlým hrdinom,“ poznamenal Fedotov.

Tajomník zväzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer označil Slavín za posvätné miesto. „Každoročne si pripomíname predovšetkým obete, ktoré tu vznikli po dobytí Bratislavy a prišiel, aj pre Bratislavčanov, vytúžený mier,“ povedal Longauer. Význam miesta by podľa neho mali poznať a pamätať si aj ďalšie generácie. Tie by si mali naštudovať dejiny a vytvoriť si zároveň vlastný názor na to, ako „to bolo so slobodou, okupáciou, životom a smrťou“.