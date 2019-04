Vybočený palec: 6 spôsobov, ako zmierniť hallux valgus

Približne polovicu dospelej populácie trápi hallux valgus, ktorý sa častejšie objavuje u žien. Vybočený palec na nohe môže byť dedičný, alebo sa objavuje v dôsledku nosenia nevhodných topánok. Ide o nepohodlný a bolestivý stav, ktorý môže ovplyvňovať kvalitu vášho života a často si vyžaduje operáciu. A aj keď mu nemôžeme vždy zabrániť, existuje niekoľko spôsobov, ako zmierniť hallux valgus a predchádzať ďalšiemu rastu. Tu je šesť techník, ktoré môžete ľahko vykonávať aj doma.

1. Kráčajte naboso

Kedykoľvek máte príležitosť, skúste chodiť naboso. Pomôže vám to posilniť svaly chodidiel a dostanete tým palec do správnej polohy. Aj vaše nohy si uľavia od nepohodlnej obuvi. Ak vás chodenie naboso bolí, potom by ste mali kráčať po hrubom koberci. V opačnom prípade vás môže palec viac bolieť.

2. Papričky proti zápalu

Červené chilli papričky majú protizápalový účinok a tiež dobre zahrejú postihnuté miesto, čo zlepšuje prietok krvi. Nasekajte si preto papričku a použite ju jedným z týchto spôsobov:

Šťavu z papričky si natrite na postihnuté miesto. Potom naň naneste trochu vazelíny a zabaľte obväzom alebo látkou. Nechajte pôsobiť 15 minút.

Zmiešajte papričky s olivovým olejom v pomere 1:2 a aplikujte na postihnuté miesto. Potom ho masírujte 15 minút a následne si nohu umyte.

Ak vás tieto metódy budú príliš páliť, potom znížte množstvo papriky.

3. Posilnite chodidlá

Nielenže vám cvičenie pomôže posilniť svaly na nohách, ale môže tiež zmierniť bolesť z halluxu. Musíte ich však vykonávať opatrne, aby vás vybočený palec nebolel.

Dajte si pod nohu uterák a prstami na nohách ho uchopte a ťahajte smerom k sebe. Potom prsty vyrovnajte a tento postup opakujte 5-10 krát.

Postavte sa rovno a zatlačte prsty do podlahy na 10 sekúnd bez toho, aby ste zdvihli pätu. Potom prsty zdvihnite a držte na 10 sekúnd. Opakujte 5-krát.

4. Na zníženie bolesti použite ľad

Ľad môže pomôcť znížiť zápal a bolesť v oblasti halluxu. Potrebujete len kocky ľadu a handričku. Ľad zabaľte do látky a priložte na postihnuté miesto. Držte ho po dobu 10-20 minút, no netlačte pritom príliš na nohu. Túto metódu liečby môžete použiť 1-2 krát denne.

5. Ricínový olej

Ricínový olej má antioxidačné a antimikrobiálne vlastnosti. Pomáha tiež znižovať zápal a bolesť, preto sa aktívne používa na liečbu halluxov. Zohrejte 50-100 ml ricínového oleja a ponorte doňho handričku, ktorú si priložíte na vybočený palec. Zabaľte nohu suchým obväzom alebo uterákom, aby ste palec udržali v teple. Nechajte pôsobiť 20 minút a opakujte 1-2 krát denne.

6. Korektory na udržanie palca v prirodzenej polohe

Korektory a vložky do topánok sú dobrým spôsobom, ako liečiť hallux valgus. Niektoré môžete nosiť v topánkach, kedy zmierňujú nepríjemnosti pri nosení obuvi. Zabraňujú treniu a menia polohu nohy. Korektory tiež fixujú palec v prirodzenej polohe, čo pomôže kosti dostať na správne miesto. V súčasnosti je sortiment korektorov veľmi veľký a môžete si jednoducho vybrať taký, ktorý vám najviac vyhovuje.

Vo všetkých prípadoch je však vhodné sa najprv poradiť so svojím lekárom.