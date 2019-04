Prieskum: Poistenci hodnotia nemocnice horšie ako v predchádzajúcom roku

Vyplýva to z prieskumu spokojnosti poistencov Union zdravotnej poisťovne (ZP) hospitalizovaných v roku 2018. TASR o tom informoval hovorca poisťovne Matej Neumann.

V prieskume za rok 2018 dostali ústavné zdravotné zariadenia od poistencov priemernú známku 1,79, zatiaľ čo v roku 2017 ich hodnotili známkou 1,65. Poistenci hodnotili anonymne a zdravotníckym zariadeniam dávali známky od 1 po 5.

„Názory a osobné skúsenosti našich poistencov sú pre nás dôležitým zdrojom informácií a spätnej väzby. Prostredníctvom našej internetovej aplikácie si môžu poistenci porovnať nemocnice a ich oddelenia, a to nielen čo sa týka spokojnosti pacientov, ale aj z pohľadu ostatných indikátorov kvality,“ uviedla členka predstavenstva Union ZP Elena Májeková. V roku 2018 najlepšie z prieskumu vyšli nemocnice v Žilinskom kraji, nasleduje Košický a Banskobystrický kraj.

Medzi fakultnými a univerzitnými nemocnicami dostali najlepšie hodnotenie od poistencov Unionu Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok a na tretej priečke sa umiestnila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Priemerná známka za všetky tri nemocnice bola 1,59.

Na prvých troch priečkach medzi špecializovanými nemocnicami sa umiestnili Kardiocentrum Nitra, Clinica orthopedica Bratislava a Národné rehabilitačné centrum Kováčová s priemernou známkou 1,04.

Zo všeobecných nemocníc majú najlepšie výsledky Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní Bratia v Bratislave, Nemocnica svätého Michala v Bratislave a Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom s priemernou známkou 1,25. Prvenstvo medzi tromi srdcovo-cievnymi, ako aj tromi onkologickými ústavmi podľa Neumanna obhájil východ Slovenska.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne, ktorí boli v roku 2018 hospitalizovaní, hodnotili o niečo horšími známkami oproti roku 2017 skoro všetky otázky. Spokojnejší boli len s dĺžkou hospitalizácie, ktorá bola podľa ich názoru primeraná k ich zdravotnému stavu. Podľa pacientov sú dlhodobo najväčšie nedostatky v kvalite stravy a ubytovania. Pacienti sú menej spokojní aj s informáciami od ošetrujúcich lekárov a sestier a ich celkovým správaním. Podľa dobrovoľne vyplnených komentárov poistencov v dotazníku sa na správaní zdravotníckych pracovníkov odzrkadľuje ich celkový nedostatok a prepracovanosť.

„Klesajúca spokojnosť pacientov a jej príčiny len akcentujú naliehavosť potreby realizovať stratifikáciu slovenských nemocníc. Projekt je pripravený s cieľom zvýšiť počet zdravotníckych pracovníkov na jedného pacienta i zdroje do nemocničnej infraštruktúry,“ zdôraznila Májeková. Stratifikácia by podľa poisťovne mala spolu so zvýšenou bezpečnosťou a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti priniesť aj zásadne zvýšenú spokojnosť liečených pacientov.