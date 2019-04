Minister dopravy Árpád Érsek sa v NAKA stretol s Milanom Lučanským

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) sa v stredu (3. 4.) stretol s policajným prezidentom Milanom Lučanským. Stretnutie v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) si s ním dohodol v súvislosti s vyšetrovaním envirokmriminality.

„Nebol som vypočúvaný, bol som sa informovať o tom, ako stojí vyšetrovanie na D4 a R7. To je pre mňa podstatné,“ povedal minister v parlamente po tom, čo poslanci neotvorili schôdzu k jeho odvolávaniu. Informoval, že v súčasnosti nie je zastavený ani jeden úsek výstavby. Polícia podľa jeho slov „ide po vlastnej osi“.

To, že bol na prezídiu, nepovažuje za nič mimoriadne. „Chcem mať informácie z prvej ruky preto, aby som vedel konať,“ vysvetlil. Aktuálne v prípade podľa jeho slov našťastie nie je dôvod na konanie zo strany ministerstva. Dodal, že v súčasnosti koná polícia a ministerstvo počká na výsledky vyšetrovania.

Na otázky, či by sa nemal stretnúť skôr s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) a informovať sa od nej, odpovedal, že ministerka do vyšetrovania nezasahuje a nemá o ňom informácie. Preto sa dohodol na stretnutí s Lučanským. „Nenútil som policajného prezidenta, aby mi povedal veci, ktoré sa týkajú vyšetrovania. Nech to polícia vyšetrí tak, ako má,“ zdôraznil. Dôležité je pre neho to, že nie je zastavená výstava. Ak sa potvrdí kontaminácia, potom podľa jeho slov bude nasledovať ďalší krok.

Pre envirokriminalitu v súvislosti s výstavbou D4 R7 na polícii padli obvinenia. V marci polícia informovala, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Obvinený je stíhaný na slobode. Ďalšie tri zadržané osoby boli vypočuté v procesnom postavení svedkov a po vypočutí prepustené.

Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.