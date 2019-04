Dočasným ministrom financií bude Peter Pellegrini

Budúci týždeň pravdepodobne vo štvrtok (11.4.) podá súčasný minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) demisiu. Riadenie rezortu financií dočasne prevezme priamo premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), uviedol predseda vlády na štvrtkovom HN Clube Hospodárskych novín.

„Vzhľadom na to, aký významný tlak je dnes smerovaný na rezort financií, si nemyslím, že by to vyjednávanie ktoré bude najbližších pár týždňov mohol zvládnuť nový minister. Preto vám tu veľmi otvorene vyhlasujem, že ja vo štvrtok poďakujem ministrovi Kažimírovi a dočasne prevezmem riadenie rezortu financií, pokiaľ sa nevyriešia všetky otázky balíčkov, zásahov. Keď toto všetko bude vyriešené, potom odovzdám rezort novému ministrovi na dovládnutie," skonštatoval Pellegrini na HNclube.

Vládny Smer-SD má nominovať nového ministra za Petra Kažimíra, ktorý sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Podpredseda Smeru-SD Richard Raši nedávno hovoril, že v hre o tento post sú mená Františka Imreczeho, Ladislava Kamenického aj iné.

Kažimír bol ministrom financií od roku 2012. V NBS strieda Jozefa Makúcha. Ten oznámil v novembri minulého roka Bankovej rade NBS, že chce z tohto postu predčasne odísť. Oficiálne sa pritom malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021.