Trump: Vodcovi KĽDR som povedal, že nie je pripravený na dohodu

Trump to mal uviesť počas utorkového stretnutia s predstaviteľmi Národného republikánskeho kongresového výboru (NRCC), píše juhokórejská agentúra Jonhap.

„Prechádzali sme sa. Ja som mu povedal: 'Nie ste pripravení na dohodu'. Bolo to prvýkrát, čo mu niekto niečo také povedal, a potom odišiel. Nikdy predtým sa mu to nestalo,“ uviedol Trump a dodal: „Ale ja som mu (potom ešte) povedal :'Vy nie ste pripravení na dohodu, ale my urobíme dohodu - pretože spolu dobre vychádzame'.“

Summit Trump-Kim sa konal vo vietnamskej metropole Hanoj v dňoch 27. a 28. februára. Skončil sa predčasne bez dohody či dokonca spoločného vyhlásenia, pričom verzie USA a KĽDR o tom, prečo sa tak stalo, sa rozchádzajú.

Trump podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.

Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu. Trump tiež uviedol, že na summite došlo k pokroku, v čom sa odvolával na Kimov verbálny prísľub naďalej nepokračovať v jadrových a raketových skúškach.