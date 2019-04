Prečo nikdy nekrčiť plechovku predtým, ako ju vyhodíte?

Ak patríte medzi zástancov zdravého životného prostredia a na recyklovaní vám záleží, rozhodne by ste sa mali vzdať častej chyby, ktorú opakuje väčšina z nás. Pred vyhodením pokrčíme prázdnu plechovku, pričom vôbec netušíme, že to prostrediu viac škodí ako pomáha.

Problém spočíva v samotnej recyklácii, a upozornil naň vedúci odboru verejných záležitostí americkej Hliníkovej spoločnosti Matt Meenan. Podľa neho väčšina recyklovacích zariadení používa jednu linku na triedenie odpadu.

Stroje dokážu triediť smeti len na základe tvaru a materiálu, z ktorého sú vyrobené. Predmety, ktoré sa nedajú identifikovať, skončia v kope určenej na spálenie alebo zničenie nerecyklovateľného odpadu iným spôsobom.

V prípade, že do koša vhodíte pokrčenú plechovku, stroj nemusí byť schopný ju rozoznať. Triediacim strojom pomáha, keď triedia nepoškodené hliníkové plechovky, pretože obsahujú viac povrchu na rozoznanie.

Plechovky môžete hodiť do koša pokrčené v jedinom prípade – ak ich sami doma triedite. To znamená, že plechovky vhadzujete do osobitnej nádoby na odpadky. V takejto situácii je dokonca vhodné, ak ich pokrčíte, aby sa ich viac zmestilo do kontajnera.