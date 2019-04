Po zverejnení tejto fotografie si tisíce ľudí začali uvedomovať, že trpia astigmatizmom

Pozrite sa na tieto dve fotografie. Obidve zobrazujú premávku v daždivom počasí, no v niečom sa líšia. Na tej vľavo sú rozostrené svetlá okoloidúcich áut, zatiaľ čo tá vpravo je celkom ostrá.

Astigmatism is when the cornea is slightly curved rather than completely round..



With astigmatism, light focuses on several points of the retina rather just one point. This is what people with Astigmatisms vs without. pic.twitter.com/RXWWayFBRJ