Toto sa stane s vašim telom, keď budete každý deň jesť ľanové semienka

Ľanové semienka patria medzi superpotraviny, ktoré by mali byť súčasťou každého zdravého jedálnička. Ich účinky potvrdili viaceré štúdie a v tomto článku sa pozrieme na osem z nich, pre ktoré by ste mali konzumáciu ľanových semienok zvážiť.

1. Znížené riziko rakoviny

Nedávne štúdie naznačujú, že ľanové semienka môžu poskytnúť ochranu pred rakovinou prsníka a hrubého čreva. Výsledky kanadskej štúdie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 6 000 ľudí, ukázali, že u tých, ktorí pravidelne jedli ľanové semienka, sa značne znížila pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka.

Ľanové semienka sú bohatým zdrojom lignanov, pričom obsahujú viac ako 800-krát viac lignanov ako väčšina ostatných rastlín. Pôsobia ako silný antioxidant s estrogénovými vlastnosťami, ktoré sú účinné pri znižovaní rizika rakoviny. Omega-3 mastná kyselina, ktorá sa nachádza v ľanových semenách nazývaná kyselina alfa-linolénová (ALA), tiež inhibuje výskyt a rast nádoru.

2. Nižší krvný tlak

Je známe, že ľanové semienka znižujú krvný tlak. Kanadská štúdia zistila, že ľudia, ktorí konzumovali 30 g ľanových semien každý deň po dobu 6 mesiacov, tak dokázali znížiť svoj krvný tlak. Semienka pomohli aj tým, ktorí už užívali lieky na krvný tlak.

Prehľad 11 štúdií dospel k záveru, že denná konzumácia ľanových semienok počas viac ako 3 mesiacov môže znížiť krvný tlak o 2 mmHg. Pri takejto hodnote sa môže znížiť riziko úmrtia na mŕtvicu o 10% a riziko úmrtia na srdcové ochorenia o 7%.

3. Nižšie riziko srdcového infarktu

Mnohé štúdie dospeli k záveru, že konzumácia ľanových semienok priamo súvisí so zníženým rizikom mŕtvice. Štúdia vykonaná na Harvardskej škole verejného zdravia s 638 účastníkmi z Kostariky zistila, že ľudia, ktorí konzumovali viac kyseliny alfa-linolénovej (ALA), mali nižšie riziko infarktu než tí, ktorí konzumovali menej ALA. Podrobná analýza 27 štúdií, ktorých sa zúčastnilo viac ako 250 000 ľudí, zistila, že príjem ALA znižuje riziko srdcových ochorení o približne 14%.

ALA je esenciálna mastná kyselina, ktorú dokážeme získať len zo stravy, pretože telo ju nevyrába. Bojuje proti kardiovaskulárnym ochoreniam tým, že zabraňuje ukladaniu cholesterolu v cievach.

4. Pravidelné pohyby čriev a zdravé trávenie

Jedna polievková lyžica ľanových semienok obsahuje asi 3 gramy vlákniny, čo predstavuje 8 až 12% denného odporúčaného príjmu a obsahuje rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu. Rozpustná vláknina spomaľuje rýchlosť trávenia a tým pomáha regulovať hladinu cukru v krvi a cholesterolu, zatiaľ čo nerozpustná vláknina umožňuje naviazanie väčšieho množstva vody na stolicu, čo zvyšuje jej objem a vedie k mäkšej stolici.

5. Správna hladina cholesterolu

Štúdia 28 ľudí ukázala, že konzumácia ľanového semena znižuje hladinu cholesterolu v krvi, pričom väčší prínos majú ženy a osoby s vysokým cholesterolom. Ďalší výskum zistil, že konzumácia 3 polievkových lyžíc ľanových semienok denne po dobu 3 mesiacov môže znížiť „zlý“ LDL cholesterol o 20% a celkový cholesterol o takmer 17%.

Podľa vedcov je to spôsobené vysokým obsahom vlákniny, ktorá na seba viaže na žlčové soli a následne ich vylučuje z organizmu. To zase vedie k vytiahnutiu cholesterolu z krvi do pečene, aby sa tieto žlčové soli doplnili, čím sa zníži hladina cholesterolu v krvi.

6. Zmiernenie návalov tepla

V malej štúdii uskutočnenej na Mayo Clinic v Rochesteri bolo skúmaných 29 žien, ktoré mali 14 návalov za týždeň počas najmenej jedného mesiaca. Tieto ženy si následne pridávali 2 polievkové lyžice ľanových semienok do cereálií, džúsu, jogurtu alebo ovocia dvakrát denne počas 6 týždňov. Na konci štúdie vedci zistili, že ženám sa znížil počet denných návalov horúčavy na polovicu a ich intenzita sa tiež znížila o 57%.

7. Správne hladiny cukru v krvi

Diabetes typu 2 postihuje viac ako 6% svetovej populácie, pričom ženy sú vysoko rizikovou skupinou. Na pochopenie účinkov ľanových semienok v boji proti cukrovke bola vykonaná jednomesačná štúdia. Do jedál pacientov pridávali asi 20 gramov mletých ľanových semienok. Po jednom mesiaci pacienti pozorovali pokles hladiny cukru v krvi o 8 až 20%.

Podľa rôznych výskumov je za týmto účinkom nerozpustná vláknina, ktorá spomaľuje uvoľňovanie cukru do krvi a znižujú hladinu cukru v krvi.

8. Regulácia telesnej hmotnosti

Ľanové semienka vám pomôžu udržať dlhodobý pocit sýtosti. Podľa štúdie, pridanie iba 25 gramov mletých ľanových semienok do nápoja môže potlačiť pocit hladu a znížiť celkový príjem potravy. Zníženie pocitu hladu spôsobuje rozpustná vláknina v ľanových semenách. Tá spomaľuje trávenie a stimuluje hormóny, ktoré kontrolujú chuť k jedlu, čím poskytuje pocit sýtosti.