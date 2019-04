Názor politologičky: Za akých podmienok sa Kiskova strana môže ostať do parlamentu?

„Pri Andrejovi Kiskovi ide o rozhodnutie, na ktoré dlho čakali či už jeho stúpenci, alebo, naopak, tí, čo stoja na druhej strane. Či prichádza včas a aké bude mať dôsledky pre nadstranícky systém, to je vidieť aj na veľmi opatrných reakciách, či už zo strany opozičných alebo koaličných strán,“ uviedla.

Politologička si myslí, že ak má na Slovensku niekto politické ambície, prekážky sú nízke. Podľa nej veľmi často vidieť, že každý, kto chce, si politickú stranu založí. Ako podotkla, robia tak tí, ktorí na to majú zdroje. „A tými nie sú iba peniaze, ale to môže byť, a v zásade to aj veľmi často býva, popularita. Náš stranícky systém je veľmi otvorený. Požiadavky a prekážky sú relatívne nízke. Súvisí to s tým, že sme ešte stále v období postkomunizmu,“ povedala.

Keby sa podľa Malovej zvyšoval prah na počet občanov súhlasiacich so vznikom strany, tak by sa takýto krok stretol s obrovskou kritikou. „Chápalo by sa to ako obmedzovanie slobody združovania. Na Slovensku sa toto veľmi často obchádza,“ myslí si Malová.

Rozhodnutie Andreja Kisku založiť politickú stranu podľa politologičky veľmi úzko súvisí s nedávnou prezidentskou kampaňou a tiež s výsledkami verejnej mienky, ktoré ukázali, že prezident má podporu verejnosti.