Marian Kočner poprel vinu, s obhajcom podali trestné oznámenia

Obhajca Mariana Kočnera Marek Para skonštatoval, že jeho klient poprel vinu v plnom rozsahu a následne spolu požiadali o doplnenie informácií k vzneseniu obvinenia. „Pretože to uznesenie nie je dostatočne odôvodnené, chýbajú tam mnohé údaje. Následne na to sme podali námietku zaujatosti voči vyšetrovateľovi, o ktorej sa bude musieť rozhodnúť, a takisto boli podané dve trestné oznámenia a to s ohľadom na včerajší priebeh výsluchu, keď pani Alena Zs. popísala praktiky, ktoré sú na nej realizované konkrétnymi osobami, pravdepodobne príslušníkmi Policajného zboru, a ktoré je nutné označiť za nátlakové. Podali sme trestné oznámenie za marenie spravodlivosti. Týmto sa budú musieť zaoberať,“ skonštatoval Para bezprostredne po výsluchu Mariana Kočnera.

Obhajca sa sťažoval aj na únik informácií zo spisu, ktorý je podľa jeho slov neželaný a škodlivý. Aj v tomto prípade podal so svojím klientom trestné oznámenie. Para trvá na tom, aby bol únik informácií prešetrený a rovnako aj možný nátlak na Alenu Zsuzsovú „Orgány činné v trestnom konaní z môjho pohľadu mali vedomosť o daných praktikách a nekonali. Podali sme trestné oznámenie na konkrétnych ľudí v tom význame, že nepoznáme ich mená, takže bližšie sme to konkretizovať nemohli a nie je to obmedzený okruh ľudí,“ vysvetlil obhajca.

K nátlaku na Alenu Zsuzsovú malo dôjsť počas jej opakovaného výsluchu, ktorý bol v NAKA v Nitre v utorok 2. apríla. „Celá situácia sa včera zvrtla tak, že výsluch sa konal na mieste, kde sa pani Alena Zs. nemohla pohybovať a uskutočnil sa ňou neželaný rozhovor. To znamená, už vnútený rozhovor, ktorý nemal žiadne opodstatnenie a pán vyšetrovateľ túto situáciu vnímal a toleroval. Takisto ostatné záležitosti tohto vyšetrovania sme popísali v konkrétnej námietke, ktorú ešte rozvedieme písomne,“ povedal Para.

Obhajca Mariana Kočnera sa sťažuje aj na to, že mu vyšetrovateľ neumožnil nahliadnuť do spisu, pre čo nemohol sťažnosť voči uzneseniu z obvinenia odôvodniť. Obvinenie je podľa jeho slov založené iba na vágnych konštatovaniach. „Vychádza z pojmov, ako mohol, možno a tak ďalej, to treba spresniť. V odôvodnení sťažnosti nám bráni aj skutočnosť, že sme stále a sústavne umiestňovaní do miestnosti číslo 4. Predpokladáme, že táto miestnosť je monitorovaná. To znamená, že je porušené právo na intímnu a dôvernú poradu s advokátom. Nepustili ma do spisu a dokonca ma nepustili ani do časti spisu a to sme tiež namietali v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Európskej rady o práve na informácie,“ uviedol Para.

Skutočnosť, že sa môže so svojím klientom zhovárať a radiť iba v jednej konkrétnej miestnosti, podľa neho vyvoláva obavy z toho, že ich rozhovory sú monitorované. „Predpokladám to z dôvodu, že nám bolo doslova vnútené a príkazom povedané, že musíme byť v tejto miestnosti a to viackrát. Sú tam iné miestnosti rovnakého druhu a rovnako vybavené. To znamená, že ak tam je nejaká iná výbava ako v iných miestnostiach, tak sa musí prešetriť, o čo ide. Je to taký nezvyčajný postup, s ktorým som sa počas mojej praxe nikdy nestretol. Ak sa s tým stretávajú bežne obhajcovia, tak by sa tým mala zaoberať Slovenská advokátska komora. Lebo nie je štandardné, aby bola prideľovaná jedna a tá istá miestnosť. Po mojich námietkach signalizovali aj ostatní advokáti, minimálne dvaja v tomto prípade, že im je tiež prideľovaná jedna a tá istá miestnosť,“ dodal Para.