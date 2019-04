SaS: ÚRSO pripraví Slovákov v tomto roku cez účty za elektrinu o 140 mil. eur

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vedením Ľubomíra Jahnátka pripraví Slovákov v tomto roku cez účty za elektrinu o 140 miliónov eur. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii poslanec SaS Karol Galek. Môže za to podľa neho vyhláška, ktorú bolo možné do utorka (2. 4.) pripomienkovať.

Galek podotkol, že pokiaľ vyhláška vstúpi do platnosti, štyri energeticky náročné podniky dostanú v tomto roku úľavu od platenia tzv. tarify za prevádzkovanie systému až do výšky 95 %. Zdôraznil, že podľa novej vyhlášky tak budú štyri veľké podniky platiť len 5 % z toho, čo ostatní.

Celkovo podľa Galeka ide o sumu 140 miliónov eur, ktorá sa rozpočíta na ostatných spotrebiteľov. „Pre priemernú slovenskú domácnosť toto znamená v cene elektriny asi 11 eur ročne,“ skonštatoval. Pripustil, že uvedené firmy by plná výška týchto poplatkov mohla výrazne poškodiť. Podobné výnimky sú však podľa neho „cestou do pekla“.

Upozornil na to, že to nie je v súlade s pravidlami na udelenie štátnej pomoci. V minulom roku bol totiž podľa Galeka novelizovaný zákon, na základe ktorého im v tomto roku podobná forma úľavy nepatrí. „Napokon samotné ministerstvo hospodárstva do zákona presadilo inú formu podpory energeticky náročných podnikov, tzv. kompenzácie. Ministerstvo financií práve na takéto kompenzácie v tomto roku vyčlenilo 40 miliónov eur,“ poznamenal Galek.

Zároveň vyzval šéfa ÚRSO, aby vyhlášku stiahol. „Súčasne vyzývame ministerstvo hospodárstva, aby prijalo iné opatrenia na zníženie cien elektriny, a to nie iba pre pár vyvolených, ale naozaj spravodlivo a pre všetkých,“ vyhlásil Galek.

Novela vyhlášky má však podľa hovorcu ÚRSO Radoslava Igaza úplne opačný efekt, ako opisuje Galek. Priblížil, že má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie aj na spotrebiteľov.

„Novela totiž práve sprísňuje doteraz platné podmienky zľavy z tarify na prevádzkovanie systému (TPS) pre veľké podniky s vysokou elektroenergetickou náročnosťou, ktoré sú dlhodobo kľúčové pre fungovanie slovenskej ekonomiky a zamestnanosti a ktoré sú v dôsledku zaťaženia plnou sadzbou TPS vystavené riziku ohrozenia ich konkurencieschopnosti na globálnom trhu,“ uviedol pre TASR Igaz. Toto sprísnenie bude podľa neho v systéme znamenať zníženie nákladov pre koncových spotrebiteľov približne o 6 miliónov eur ročne oproti súčasnému stavu.