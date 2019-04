Fanúšikovia kapely ABBA sa dočkajú jej novej piesne už tento rok

Fanúšikovia štvorčlennej švédskej skupiny ABBA, ktorá sa rozpadla pred 37 rokmi, môžu očakávať jej novú pieseň "v septembri alebo októbri" tohto roku.

Gitarista a skladateľ Björn Ulvaeus uviedol v stredu pre dánske noviny Ekstra Bladet, že „mimoriadne dlho trvá“ výroba videa, kde vystupujú virtuálne podoby členov kapely. Dodal, že sa to už „odkladá príliš dlho“.

Skupina už skôr prezradila, že Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstadová a Agnetha Fältskogová sa spojili pri príprave turné, na ktorom sa predstavia v podobe počítačom vygenerovaných avatarov. Členovia skupiny boli podľa Ulvaeusa digitálne naskenovaní a „omladení“, aby vyzerali ako v roku 1979, keď skupina absolvovala svoje tretie a posledné turné.

Jedna z dvoch nových skladieb má názov I Still Have Faith in You.

Agentúra AP pripomína, že ABBA sa preslávila v roku 1974 víťazstvom v Eurovízii so skladbou Waterloo a potom množstvom hitov ako Dancing Queen či Mamma Mia. Kapela sa rozpadla v roku 1982.