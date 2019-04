SMK: Dostali sme ponuku od OĽaNO, ale k rokovaniam zatiaľ nedošlo

„Existuje aj tretia cesta. Hovoríme o tom kvôli tomu, že či chceme skutočne zmenu alebo nie. Keď niekto chce, aj slovenskí politickí partneri, skutočne zmenu, tak majú rozmýšľať dopredu. Rozmýšľať dopredu znamená, v nejakej forme zopakovať model z roku 1998. To znamená nejakú veľkú koalíciu, kde by bola súčasťou tejto koalície aj SMK, to znamená, mali by sme garanciu, že sa nestratí 100 až 110.000 hlasov,“ povedal v Tablet.TV Csáky.

„Na druhej strane, zatiaľ sme dostali ponuku zo slovenských politických strán len od pána Matoviča, čo vítame, čo je kvitované a elegantné. Pričom aj pre pána Matoviča, aj pre SMK je trošku citlivé ísť do koalície jedna slovenská a jedna maďarská strana. Tak minimálne dve slovenské strany alebo viac slovenských strán, plus SMK,“ uviedol Csáky. „Tam máme garanciu, že sa nestratia hlasy tých menších. Dávam teraz do pľacu túto úvahu a myslím si, že by stálo za to, si to premyslieť. Ak skutočne pán Kiska založí vlastnú politickú stranu, bude to zasahovať aj ostatné menšie slovenské opozičné strany, to znamená, že aj ich záujmom je, aby sa ich hlasy nestratili a vytvoril sa nejaký opozičný blok na zmenu,“ pokračoval. „SMK je otvorená rokovať aj o týchto možnostiach,“ dodal.

„Europoslanec Pál Csáky hovoril o tom, že sme pred časom dostali ponuku na koalíciu od OĽaNO. Tento fakt sme prijali pozitívne, ale zatiaľ k rokovaniam o vytvorení koalície pre budúce parlamentné voľby nedošlo,“ reagovala Fialová, podľa ktorej ide zatiaľ iba o úvahy o možnostiach budúcej spolupráce.