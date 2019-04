Prečo má váš pes mokrý ňufák?

Každý z nás už videl psa s mokrým aj suchým ňufákom. Tí, ktorí vlastnia štvornohého miláčika vedia, že psí orgán čuchu je vlhký len niekedy, a zrejme predpokladáte, že je to práve vtedy, keď si ho chlpáč oblizuje jazykom.

Vysvetlenie toho, prečo psy majú mokrý ňufák, nie je celkom jednoznačné, no dosiaľ sa ponúka niekoľko teórií. Jedna z nich napríklad hovorí, že psy majú vo zvyku olizovať si nos, aby si slinami odstránili hlien. Takéto správanie by malo mať za následok skvalitnenie čuchu.

Keď psy ovoniavajú pachy z okolitého prostredia, vdychujú pritom malé poletujúce čiastočky. Tie ostávajú uväznené v nosovom hliene, vďaka čomu pes lepšie vie, čo ovoniava.

Keď si pes olizuje ňufák, pomáha mu to premiestniť niektoré z týchto častíc do úst, kde sa dostávajú do kontaktu s čuchovou žľazou na tvrdom podnebí. Tým dôjde k ďalšiemu upresneniu informácie o tom, čo pes cíti.

Ďalší dôvod, prečo je ňufák vášho miláčika vlhký, môže byť ten, že si ho pes týmto spôsobom ochladzuje. Pot ľudí uniká prostredníctvom potných žliaz umiestnených po celom tele, čím sa telo ochladzuje. Psy však majú potné žľazy len na vankúšikoch na spodnej časti labiek, takže namiesto potenia sa ochladzujú dychčaním.

Na rozdiel od zvyšku tela psí ňufák nie je pokrytý srsťou, no zato je prestúpený množstvom krvných ciev. Keď si ho pes olizuje, podľa niektorých si ho tým prostredníctvom slín ochladzuje. Ochladením ňufáka by podľa tejto teórie mohlo dôjsť aj k ochladeniu krvi v cievach, ktoré vedú do zvyšku tela.

Keď už sme si predstavili teórie o tom, prečo je psí ňufák mokrý, mohli by sme si položiť otázku, prečo nie je mokrý vždy? Po prvé, psy si ho neolizujú tak často. Ak sa psieho ňufáka dotknete ráno, pravdepodobne bude suchý, pretože počas spánku si ho váš maznáčik neolizoval.

Do akej miery je nos suchý, záleží aj od plemena – napríklad u mopslíka a bulldoga je suchý nos prirodzený. Veľkú úlohu v tom hrá aj vek psa.

To, či je psí ňufák vlhký alebo suchý, by vás príliš trápiť nemalo. Psovi nehrozia žiadne zdravotné komplikácie ani keď je suchý, ani keď je mokrý.