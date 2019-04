V prieskume Focusu pred parlamentnými voľbami by ako druhá skončila ĽSNS po Smere

Ak by sa parlamentné voľby konali v marci, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 22,4 percenta hlasov. Druhé miesto by obsadila ĽSNS so ziskom 11,8 percenta a na treťom mieste by skončila SaS so 11,4 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnil na svojom webe Denník N.

Podľa prieskumu by na štvrtom mieste skončila Sme rodina s deviatimi percentami, nasleduje OĽaNO s 8,3 percentami, SNS so 7,9 percentami a KDH so 7,5 percentami. Most-Híd by dosiahol 4,5 percenta a SMK tri percentá.

Zber údajov sa uskutočnil od 18. do 25. marca.