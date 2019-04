6 výrazných znamení, že by ste mali porozmýšľať nad zmenou lekára

Zdalo sa vám niekedy, že vám lekár pri všeobecnom vyšetrení alebo odborník v nemocnici nevenoval dostatok pozornosti? Takýto prípad nie je ničím výnimočný, a bojujú s ním aj v zahraničí. Analýza v Journal of General Internal Medicine napríklad ukázala, že priemerný pacient dostane len 11-sekundovú príležitosť na opísanie svojho problému predtým, ako ho lekár preruší.

Aj niektoré ďalšie výskumy poukazujú na fakt, že najmä služobne starší lekári v práci podliehajú vyhoreniu a vyčerpaniu. Pracovná zaťaženosť z doktora hneď nerobí nespoľahlivého pracovníka, ale záleží na vás, ako sa s ňou vysporiadate.

V prípade, že máte pocit, že vám váš súčasný lekár nedodáva kvalitnú zdravotnú starostlivosť, no o zmene nie ste presvedčení, usmerniť vás môže práve týchto 6 bodov.

Vášho doktora nezaujíma váš názor.

Už dlho neplatí, že doktor je ten, kto vie všetko najlepšie. Nik iný sa do vášho tela vcítiť nedokáže, a tak by malo byť prirodzené, že s vami lekár prekonzultuje každé svoje stanovisko.

Z jeho úst by ste niky nemali počuť vetu „Toto je jediné možné riešenie.“ Úlohou starostlivého odborníka je zhodnotiť spoločne s pacientom všetky možné alternatívy, a dať mu na výber, ktorú z nich si zvolí. Samozrejme, debatu by mali sprevádzať aj názory lekára.

Váš doktor ochotne spolupracuje s inými.

Pokiaľ váš zdravotný stav vyžaduje konzultácie s viacerými odborníkmi, ako je to napríklad v prípade srdcovo-cievnych ochorení alebo pri liečbe rakoviny, váš lekár by sa mal pravidelne informovať o progrese v liečbe konzultáciou napríklad s kardiológom alebo onkológom, respektíve akýmkoľvek iným špecialistom, ktorého navštevujete.

Váš lekár je dobrý rečník.

Kvalitný doktor nemá problém vysvetliť pacientovi diagnózu a liečebný postup tak, aby tomu rozumel. Odpovedanie na prípadné otázky by pritom malo byť samozrejmosťou. Váš lekár by nemal zanedbávať ani komunikáciu prostredníctvom telefónu či mailu. Ak vám bežne neodpovedá ani do 48 hodín napriek tomu, že nie na služobnej ceste alebo nemá dovolenku, možno by ste mu mali naznačiť svoju nespokojnosť.

Váš doktor má prehľad o novinkách.

V prípade vyhorenia, únavy či akéhosi nezáujmu o zamestnanie si na doktorovi môžete všimnúť, že nemá prehľad v tom, čo sa deje vo vedeckej obci. Denne sa publikujú stovky vedeckých článkov z oblasti medicíny a inžinieri ponúkajú novú techniku.

Ak váš lekár nedrží krok s dobou, netreba ho za to hneď odsudzovať. Všetci predsa vieme, koľko zodpovednosti denne leží na jeho ramenách. Na druhej strane by však ani on nemal zatracovať vaše vlastné poznatky z oblasti inovácií, a naopak by vám mal poskytnúť vlastný názor k nim.

Prezradí ho reč tela aj otázky.

Pri množstve pacientov, s akým sa váš lekár denne stretáva, existuje pravdepodobnosť, že si vás nebude pamätať. Tomu sa predsa nemôžete čudovať – namiesto toho by ste si mali všímať, či váš doktor dáva pozor, keď s vami komunikuje.

Ak sa vám pozerá priamo do očí, ak prikyvuje, keď niečo hovoríte, ak sa sústreďuje na vašu reč aj keď prebieha záznamy, vtedy viete, že ho skutočne zaujímate. Ak sa s ním nestretávate často, a po dlhšej dobe sa vás opýta, ako sa máte, ide o dobré znamenie.

Ako pokročil vo vašej liečbe?

Lekári sú tu na to, aby nás liečili. Zdá sa vám, že váš zdravotný stav sa nezlepšuje, a odborník, s ktorým sa stretávate, to kladie na ľahkú váhu? Porozmýšľajte, či za to čiastočne nemôže aj jeho diagnóza alebo spôsob liečby.

Každý doktor sa môže pomýliť, a nie je na tom nič zlé, ak si svoju chybu uvedomí a napraví ju. Ak sa ale nachádzate v situácii, ktorá by sa podľa iných odborníkov dala riešiť, určite popremýšľajte nad tým, kde môže byť chyba. Nebude to prístupom vášho doktora?

Na záver chceme zdôrazniť, že doktori nie sú roboti, a ich práca sa vyznačuje obrovskou fyzickou aj psychickou záťažou. Výkon odborníka by ste rozhodne nemali hodnotiť na základe jedinej konzultácie. Ak nespokojnosť pretrváva, nič vám nebráni v zmene lekára.