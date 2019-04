Zsuzsová na NAKA odmietla vinu i spoluprácu s Kočnerom na príprave vraždy

V nitrianskej pobočke Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v utorok pokračovalo vypočúvanie obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pred vyšetrovateľmi viac ako šesť hodín opäť vypovedala Alena Zs. Na výsluchu boli prítomní jej obhajca Štefan Neszméry a obhajcovia ďalších obvinených.

Neszméry po výsluchu zopakoval, že jeho klientka akúkoľvek vinu popiera. „Alena Zs. nikdy neoznámila ani neoznačila Mariana K. Popiera svoju vinu a popiera účasť a návrhy na to, aby bol zabitý pán Kuciak zo strany Mariana K. Rovnako tvrdí, že Tomáša Sz. a Miroslava M. videla na pojednávaní prvýkrát zoči-voči, dovtedy ich nevidela ani o nich nepočula. Na pojednávaní sa ma pýtala, ktorý je ktorý,“ skonštatoval po výsluchu.

Ako vysvetlil, v súčasnosti sa uskutočňujú opakované výsluchy po tom, ako k obvineným pribudol aj Marian K. „Zopakoval sa výsluch mojej klientky z predchádzajúcich období s tým, že vyšetrovatelia mali otázky, ktorými chceli odstrániť určité nezrovnalosti alebo nejasnosti z výsluchu, preto to trvalo tak dlho. V podstate sa tam neustále bavíme a točíme okolo objednávok, čo robila v tomto čase, či komunikovala, či nekomunikovala s Marianom K., ako komunikovala, ako často sa vídali,“ uviedol Neszméry.

Podľa jeho slov sa Alena Zs. stretávala s Marianom K. pomerne často. „Zavolal jej on alebo ona jemu, stretli sa, porozprávali sa. Ona povedala, že sa stretávali pravidelne podľa potreby, aby riešili pracovné veci, veď viete veľmi dobre, že riešila jeho politickú kampaň,“ povedal obhajca novinárom.

Ako pripomenul, jeho klientka opätovne odmietla, že by Zoltánovi A. poskytla fotografie zo sledovania zavraždeného Jána Kuciaka. „My sme sa vyjadrili tak, nielen dnes, ale aj v predchádzajúcich výpovediach, že my sme nikdy neposkytli Zoltánovi A. fotografie zo sledovania, nikdy sme neposkytli mobil, v ktorom by mali byť nejaké nahrávky, nikdy sme neposkytli nejaké médium, v ktorom by boli fotografie zo sledovania. To tvrdí pán Zoltán A., že moja klientka mu ukázala notebook a v tomto notebooku mali byť fotografie zo sledovania, ktoré sú v spise, ale my ich odmietame,“ zdôraznil Neszméry.

Ako „úplnú absurditu“ označil aj výpovede Zoltána A. okolo smrti a možnej otravy novinárky Leony Kočkovičovej Fučíkovej. Podľa jeho slov ide iba o účelové konanie kajúcneho obvineného. „Snaží sa takto vyviniť alebo dohodnúť,“ myslí si obhajca.

Zároveň spomenul, že jeho klientka má v cele rádioprijímač i televíziu a medializáciu prípadu sleduje aj napriek tomu, že sa s ňou ťažko vyrovnáva. „Veľmi zle ju znáša, pretože niektoré médiá ju vykresľujú ako volavku, ako vrahyňu. Je zaujímavé, že všade sa píše Alena Zs. a spol., pritom, keď si zoberiete uznesenie, tak je tam pán inžinier Tomáš Sz. a spol. a ona je až posledná. A takisto treba povedať, že Alena Zs. až do 28. septembra, teda do jej zatknutia, nevystupuje nikde, v žiadnom spise. Až na základe toho, čo povedal Zoltán A., bola vzatá do väzby a začala byť vyšetrovaná. Nestojí o to, nestojí o tú popularitu. Mala problémy s niektorými médiami, ktoré zverejnili jej fotografiu, fotografiu jej dcéry, vyhrážalo sa jej rodine, jej známym, takže sa bojí,“ dodal Neszméry.

Zavraždený Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov. Za jeho vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Obvinených je zatiaľ päť osôb – Alena Zs., ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť, Zoltán A. ako sprostredkovateľ a Marian K., ktorý si mal vraždu novinára objednať. Všetci obvinení sú vo väzbe.