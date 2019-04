Smer-SD chce byť naďalej najsilnejšou stranou, vyhlásil to po rokovaní

Koaličná strana Smer-SD chce byť naďalej najsilnejšou politickou stranou s ambíciou vyhrať nasledujúce parlamentné voľby a byť významnou súčasťou novej vládnej koalície. Strana to uviedla vo svojom vyhlásení po utorňajšom pravidelnom obede úzkeho vedenia Smeru-SD. Rokovalo sa na ňom aj o výsledku prezidentských volieb, keďže predstavitelia strany ich vnímali rôzne.

Strana vo vyhlásení napísala, že jej predseda, podpredsedovia a generálny manažér na stretnutí vyslovili poďakovanie neúspešnému kandidátovi na prezidenta SR Marošovi Šefčovičovi za dôstojnú prezentáciu v prezidentských voľbách. Zároveň deklarovali „plný rešpekt“ výsledku prezidentských volieb. „Smer-SD sa teší na ďalšiu spoluprácu so Šefčovičom. Veríme, že nová prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej blahoželáme k víťazstvu, nezanechá po sebe takú negatívnu stopu ako odchádzajúci prezident Andrej Kiska,“ uviedla strana.

Jej predstavitelia deklarujú, že chcú zo Smeru-SD aj v budúcnosti najsilnejšiu politickú stranu, ktorá vyhrá nasledujúce parlamentné voľby. Priznávajú však, že cesta k tomuto cieľu si bude vyžadovať nové formy komunikácie a politickej práce. Smer-SD chce naďalej pôsobiť ako autentická sociálno-demokratická strana orientujúca sa najmä na ľudí práce. „Predpokladáme, že parlamentné voľby budú v riadnom termíne, v marci 2020, a preto okamžite otvárame diskusiu o politike a vládnutí. Najmä, ako reagovať na nové trendy v politike, ako osloviť nových voličov a dosiahnuť víťazstvo vo voľbách,“ spresnila strana vo vyhlásení.

Premiér SR a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini nechcel výsledky rokovania komentovať. Podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga skonštatoval, že „to nie je diskusia na jeden obed“. „Aj z vyhlásenia strany je jasné, že diskusia začala a bude pokračovať,“ podotkol. Ďalší podpredseda Smeru-SD a minister financií Peter Kažimír skonštatoval, že na spoločnom vyhlásení sa zhodlo celé úzke vedenie, ktoré v utorok rokovalo v centrále strany.

Predstavitelia strany Smer-SD neboli jednotní v tom, ako vnímajú výsledky prezidentských volieb. Predseda vlády Pellegrini povedal, že strana by mala otvorene vyhodnotiť, čo pre ňu výsledok volieb znamená a mala by odštartovať vnútrostranícku intenzívnu diskusiu a hľadať príčiny. „Je čas, aby sme si vo vnútri strany Smer-SD povedali ako ďalej,“ uviedol v utorok. Smer-SD nevyšiel z prezidentských volieb posilnený, ale ani porazený. Vedenie strany by sa ale malo zamyslieť nad tým ako ďalej. Myslí si to poslanec Smeru-SD Erik Tomáš. „Vedenie Smeru-SD sa logicky musí zamyslieť nad tým ako ďalej. Vyhodnotiť výsledky volieb a prijať takú stratégiu i riešenia, aby strana pri tých ďalších, najmä parlamentných, skutočne posilnila,“ napísal na sociálnej sieti.

O potrebe zamyslieť sa nad budúcnosťou strany okrem Pellegriniho hovoril v predchádzajúcich dňoch aj podpredseda Smeru-SD Kažimír. Ako uviedol, je potrebné si priznať prehru. Poslanec Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Ján Podmanický pozitívne hodnotí, že napriek „obrovskej antikampani“ voči Šefčovičovi bol výsledok volieb veľmi dobrý. „Smer-SD je jediná parlamentná strana, ktorej kandidát prešiel do druhého kola, z toho pohľadu to hodnotím pozitívne,“ uviedol. Úzke vedenie Smeru-SD však v utorok vylúčilo konflikt v strane.