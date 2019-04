Danko pripraví návrh zákona na zrušenie osobitného odvodu pre reťazce

„V nasledujúcich minútach pripravím návrh zákona na zrušenie odvodu. Urobím to preto, aby som sa mohol od zajtra smiať nad tým, či ceny budú klesať,“ vyhlásil Danko s tým, že o tomto kroku ešte nevie ani premiér, ani koaliční partneri. SR má podľa neho na tento problém k dispozícii 50 miliónov eur v rezerve, ktoré farmári a potravinári dostanú. „Za Gabriely Matečnej (SNS) pôjde do potravinárstva 80 miliónov eur. Od zajtra, verím, budú ceny potravín klesať,“ dodal s tým, že veľkým reťazcom by už nič nemalo robiť problém.

Zároveň vyzval občanov, aby sledovali ceny v obchodných reťazcoch. „Keď budete veriť znova SNS a Dankovi, že ich treba zdaniť, lebo vám nedávajú peniaze na kultúru, na šport, lebo neplatia do štátnej kasy, čo by mali, a dáte mi podporu, ten odvod zavediem veľmi ľahko zajtra,“ uviedol.

Podľa jeho slov Bruselu prekáža v zákone to, že sa rovnako nezdaňuje aj slovenský obchodný reťazec. Zmeniť by sa to podľa neho dalo jednou vetou, novelu zákona však nespraví. „Neurobím to aj preto, že si ctím slovenských predajcov a že práve ich chcem chrániť,“ dodal.

Šéf SNS si zároveň myslí, že štát musí prísnejšie kontrolovať tieto reťazce. „Som presvedčený, že štát musí oveľa prísnejšie kontrolovať ich položky v účtovníctve,“ zdôraznil. Ako dodal, zo znižovania dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny neustúpi a bude v tomto smere vyvíjať tlak.

Európska komisia (EK) v utorok vydala predbežné opatrenie na pozastavenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov v SR. Informovala o tom na brífingu šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná.