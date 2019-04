Oscarový herec Marlon Brando účinkoval vo filme viac ako polstoročie

Gangsterská dráma The Godfather (Krstný otec, 1972), nakrútená podľa rovnomenného bestselleru Maria Puza v hlavnej úlohe s Marlonom Brandom, sa komerčne aj umelecky zaradila k prelomovým dielam tzv. Nového Hollywoodu. Príbeh newyorskej mafiánskej rodiny, ktorej tvrdou rukou šéfoval don Corleone (v interpretácii Marlona Branda), bol ovenčený tromi Oscarmi. Nezabudnuteľný Marlon Brando, ktorý účinkoval vo filmoch viac ako polstoročie, by sa dožil v stredu 3. apríla 95 rokov.

Rodák z Omahy sa narodil 3. apríla 1924 v americkom štáte Nebraska do problematickej rodiny. Otec aj matka holdovali alkoholu a o syna nejavili záujem. Vyrástol z neho doslova chuligán. Najskôr sa budúci herec pokúsil uspieť v armáde, neskôr ho zlákalo strieborné plátno. Zapísal sa na štúdium herectva a účinkoval v divadlách na Broadwayi v New Yorku. K vytúženému povolaniu mu pomohol príťažlivý vzhľad a jednoducho šťastie byť v pravú chvíľu na správnom mieste.

Režisér Elia Kazan ho po niekoľkých úlohách pozval do Actor's Studia, jednej z najprestížnejších divadelných škôl v New Yorku, ktorej bol spoluzakladateľom. Škola učila mladých hercov metóde založenej na psychoanalytickom rozbore motivácií stvárňovanej postavy.

Brando debutoval v roku 1950 filmom The men (Muži), kde hral vojnového invalida. Medzi jeho prvé herecké úlohy patrí aj rola v snímke A Streetcar Named Desire (Električka zvaná túžba,1951) v réžii práve Elia Kazana, nakrútenej podľa predlohy Tennesseeho Williamsa. Klasika svetovej drámy bola nominovaná na 12 Oscarov. Film nakoniec získal štyri Oscary, rozpútal novú éru vo filmovom umení a mladý herec sa v ňom zviditeľnil po boku herečky Vivien Leighovej.

Idolom mládeže sa stal na začiatku 50. rokov 20. storočia postavou Jonnyho - vodcu motorkárskeho gangu v snímke The Wild One (Divoch, 1953).

Ďalšou významnou etapou v jeho kariére sa stal film The Chase (Štvanica, 1966), v ktorom stvárnil rolu nepodplatiteľného šerifa Caldera. Napínavá dráma zobrazuje spoločenskú „žumpu“ v malom mestečku plnom nevery, žiarlivosti, rasizmu a násilia. Režisér snímky Arthur Penn vytvoril ponurú atmosféru a všetci herci dokonale pochopili jeho úmysel a spoločne vytvorili výnimočné dielo.

Medzi ďalšie filmy Marlona Branda patria napríklad Julius Caesar (1953), oscarový On the Waterfront (V prístave, 1954), The Young Lions (Mladé levy, 1958), Mutiny on the Bounty (Vzbura na Bounty, 1962), A Countess from Hong Kong (Grófka z Hongkongu, 1967), Candy (1968) a Queimada (Ostrov v ohni, 1969).

Diváci si herca najviac zapamätali v postave Dona Corleoneho z legendárneho mafiánskeho filmu The Godfather (Krstný otec, 1972). Film získal troch Oscarov - za najlepší film, scenár podľa predlohy a mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Vtedy ešte mladý režisér Francis Ford Coppola, ktorý bol prekvapivo poverený spoločnosťou Paramount realizáciou jedného z významných projektov, musel zredukovať niektoré motívy rozsiahlej predlohy. Napriek tomuto sa mu podarilo úplne verene zachovať presný popis fungovania zločineckej organizácie, jej hierarchie, začlenenie do vtedajšieho spoločenského vývoja i často kritizovanej a zdôrazňovanej rodinnej súdržnosti. Vo výbere hlavnej postavy, ktorú odohral Brando, mal šťastnú ruku.

Brando stvárnil aj životom sklamaného Američana Paula zo slávneho filmu Ultimo tango a Parigi (Posledné tango v Paríži, 1972) v réžii Bernarda Bertolucciho. Pre sexuálne scény film pri jeho uvedení označili za škandál. Rolu Paula (Marlon Brando) mal pôvodne hrať Jean-Paul Belmondo. Ten ponuku odmietol, označil ho za pornografický. Film bol zakázaný v Chile (1973 – 1992), Taliansku (1972 – 1987), Portugalsku (1973 – 1974), Singapure, Južnej Kórei a na Novom Zélande.

Filmová hviezda sa objavila aj v snímkach ako: Superman (1978), Apocalypse Now (Apokalypsa, 1979), Don Juan DeMarco (1995), Free Money (Prachy k likvidaci, 1998). Jedným z posledných filmov, v ktorom hral, bola kriminálna dráma The Score (Kto z koho, 2001).

Marlon Brando sa vo filme stal predstaviteľom nového realizmu. Jeho veľký herecký talent, pretavený do mnohých filmových úloh, ho predurčoval k sláve, obdivovali ho diváci na celom svete.

"Sláva bola a je prekliatím môjho života a bol by som sa bez nej obišiel,“ zhodnotil herec v jednom z rozhovorov svoje pôsobenie vo svete showbiznisu.

Americký filmový inštitút zaradil Marlona Branda na štvrté miesto v rebríčku TOP 25 najväčších mužských predstaviteľov všetkých čias.

V lete 2004 mal herec nakrúcať film Brando a Brando, kde by hral samého seba ako hereckého velikána. Poslednú veľkú rolu však neodohral. Herec zomrel 1. júla 2004 vo veku 80 rokov v Los Angeles.