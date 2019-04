Pápež podporil "legitímne" požiadavky na rovnosť žien v cirkvi

František v apoštolskej exhortácii venovanej mladým píše o živej cirkvi, ktorá by mala byť „vnímavá k legitímnym nárokom tých žien, ktoré požadujú viac spravodlivosti a rovnosti“.

„Živá cirkev sa môže pozerať do histórie a priznať spravodlivý podiel na mužskom autoritárstve, dominancii, rôznych druhoch zotročovania, zneužívania a sexistického násilia,“ uvádza sa v exhortácii s názvom Christus vivit – Kristus žije.

Dokument vychádza zo záverov biskupskej synody z októbra 2018, ktorá bola venovaná mladým ľuďom. Text oficiálne prestavili v utorok vo vatikánskom tlačovom stredisku.

Katolícka cirkev by podľa pápeža mala ponúknuť „rozhodnú podporu v záujme väčšej reciprocity medzi mužmi a ženami“. Zároveň by však nemala súhlasiť so všetkým, čo navrhujú niektoré feministické skupiny, uvádza sa v exhortácii.

Agentúra AP si všíma, že súčasťou pápežského textu nie je výzva na to, aby ženy mohli v rámci cirkvi zastávať aj vedúce pozície, ktorá sa objavila v záverečnom texte vlaňajšej biskupskej synody. Pápež podľa vlastných slov do svojej exhortácie zakomponoval tie návrhy, ktoré považoval za najpodstatnejšie.