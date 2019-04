Vedenie Smeru-SD vylučuje konflikt v strane

Na utorňajšom pravidelnom obede v centrále strany sa podľa oslovených členov išlo porozprávať a zhodnotiť výsledky prezidentských volieb. „My nejdeme nič meniť v Smere. Ideme sa rozprávať o tom, či to, ako nás vnímajú voliči, je dobré a či s tým nevieme niečo urobiť,“ vyhlásil pred obedom podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga.

Na obede podľa jeho slov budú diskutovať o tom, ako strana pôsobila v rámci prezidentských volieb a aký dosiahla výsledok. „Či je to úspech alebo neúspech. Ja si myslím, že úspech je to, keď vyhrá náš kandidát. Budeme o tom diskutovať ďalej. Nebudem však viac hovoriť, nerád vynášam veci,“ skonštatoval. Žiga vylúčil, že by sa mali rozprávať o výmene predsedu Smeru-SD Roberta Fica. „O predsedovi rozhoduje snem strany,“ podotkol. Žiga priznal, že niektoré témy, o ktorých Smer-SD v tejto chvíli komunikuje, „nie sú úplne atraktívne“.

Poslanec Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Ján Podmanický pozitívne hodnotí, že napriek „obrovskej antikampani“ voči kandidátovi na prezidenta Marošovi Šefčovičovi bol výsledok volieb veľmi dobrý. „Smer-SD je jediná parlamentná strana, ktorej kandidát prešiel do druhého kola, z toho pohľadu to hodnotím pozitívne,“ uviedol. Tandem predsedu strany Fica s premiérom a podpredsedom strany Petrom Pellegrinim podľa neho funguje. „Bol som svedkom niekoľkých stretnutí, správali sa k sebe normálne, priateľsky a komunikovali. Nemám pocit, že by tam bolo napätie,“ povedal. Podľa poslanca je normálne, ak vyjadrenia niektorých členov strany nie sú na 100 percent rovnaké. Ako tvrdí, neznamená to hneď konflikt.

Podpredseda Smeru-SD a parlamentný poslanec Juraj Blanár sa aspoň na základe svojich informácií nedomnieva, že by bol v strane konflikt. „Vždy sme hovorili o tom, že každé výsledky volieb si rozoberieme a všetko, čo je potrebné pre stranu a jej budúcnosť, budeme riešiť,“ vyhlásil. Ako podotkol, výzvou pre všetky politické strany je to, že antisystémové strany získali v prezidentských voľbách výraznú podporu.

„Nevnímam napätie. Myslím si, že strana funguje tak štandardne, ako fungovať má. To, čo treba, sa zatiaľ dokázalo vykomunikovať. Zatiaľ by som z toho tragédiu nerobil,“ poznamenal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).