OĽaNO žiada generálneho prokurátora a políciu, aby preverili kontakty Vadalu

Šéf parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) Gábor Grendel (OĽaNO) zároveň v utorok oznámil, že riaditeľa SIS Antona Šafárika požiadal o to, aby na najbližšom rokovaní výboru informoval o tom, ako preverili tieto podozrenia.

„Je nepredstaviteľné, že občania SR sa dozvedajú mimoriadne vážne podozrenia od talianskych prokurátorov a novinárov. Polícia a prokuratúra je povinná zo zákona preverovať a vyšetrovať akékoľvek podozrenia z trestnej činnosti. Sám generálny prokurátor Jaromír Čižnár hovoril, ako je prokuratúra povinná konať ex offo aj na základe medializovaných informácií. To isté by mala robiť aj polícia,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO).

Obyčajní ľudia žiadajú odpovede od generálneho prokurátora, policajného prezidenta a vedenia finančnej správy. Pýtajú sa, aké kroky doteraz podnikli polícia a prokurátor, aby preverili dosah organizovaného zločinu na rozhodnutia predstaviteľov štátu, ako aj či sa činnosť Márie Troškovej a Viliama Jasaňa na Úrade vlády SR preverovala detailne. Okrem iného sa pýtajú aj na to, či si slovenské orgány vypýtali prepis viac ako 450 telefonátov medzi Antoninom Vadalom a Troškovou a či vyšetrovali podozrenia z Vadalovej medzinárodnej trestnej činnosti súvisiacej s drogami. „Musí byť okamžite vyšetrené, či nedošlo k obsiahlej korupcii,“ doplnila Remišová.

„Verím, že sa preverovanie v rámci SIS neobmedzí len na bývalého riaditeľa, ale aj na ďalších bývalých funkcionárov SIS, ktorí mohli mať kontakty na taliansku mafiu na Slovensku,“ priblížil Grendel v súvislosti s otázkami na riaditeľa SIS.

Denník Sme v sobotu (30. 3.) zverejnil článok o Vadalových kontaktoch na Slovensku. Z Vadalovej komunikácie s policajtom v utajení podľa denníka vyplýva, že mal kontakty so slovenskými politickými predstaviteľmi. Mal mu tiež povedať, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v SIS investoval milión eur. Agentovi v utajení mal tiež povedať, že si kúpil vtedajšieho šéfa SIS. Ten odmieta, že bol s podnikateľom v kontakte. To, že mu mal posúvať informácie, považuje za absurdné.