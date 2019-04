Štefunko končí vo funkcii šéfa Progresívneho Slovenska

Šéf mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ivan Štefunko sa na najbližšom sneme nebude uchádzať o predsednícky post. Dôvodom majú byť jeho zdravotné problémy. Nahradiť by ho chcel doterajší podpredseda Michal Truban. Oznámili to na utorkovej tlačovej konferencii.

Štefunko tvrdí, že v predsedníckom kresle nebude pokračovať kvôli trom operáciám mozgu, ktoré absolvoval. V hnutí však zostane. Trubana označil za vhodného kandidáta na túto funkciu. „Hnutie som naštartoval, dosiahli sme skvelé výsledky, je čas posunúť štafetu ďalej. Rozhodol som sa už nekandidovať na sneme na funkciu predsedu. Mojou ambíciou bude venovať sa príprave programu do parlamentných volieb a hľadaniu talentov pre PS v roli podpredsedu,“ povedal.

Truban svoj záujem o funkciu predsedu potvrdil. Uchádzať sa o ňu bude na mimoriadnom sneme hnutia, ktorý je naplánovaný na 8. mája v Bratislave. „Na májovom sneme som sa rozhodol kandidovať za predsedu PS. Viem, že Slovensko môže byť skvelá krajina na život, na ktorú môžeme byť hrdí. A teraz je ten čas za ňu zabojovať,“ komentoval Truban.

Ambíciou PS je uspieť spolu so stranou Spolu - Občianska demokracia so spoločnou kandidátkou v májových eurovoľbách. Progresívci taktiež potvrdili aj ochotu spolupracovať so zatiaľ neexistujúcou stranou terajšieho prezidenta Andreja Kisku.