Zomrel spevák Billy Adams, člen Siene slávy rockabilly

Vo veku 79 rokov zomrel americký spevák Billy Adams, ktorý bol známym predstaviteľom rockabilly. Zložil a nahral skladbu Rock, Pretty Mama - jednu zo základných piesní tohto hudobného štýlu, ktorý bol základom pre vznik neskorších žánrov populárnej hudby od 60. rokov minulého storočia.

Člen Siene slávy rockabilly zomrel v sobotu vo Westmorelande v štáte Tennessee. Bol synom baníka a mal 13 súrodencov, uviedla v utorok agentúra AP.

Podľa vlastných slov sa pri písaní skladby Rock, Pretty Mama inšpiroval počúvaním vlakov prechádzajúcich popri svojom dome.

Medzi jeho ďalšie skladby, ktoré nahral koncom 50. rokov, patria You Heard Me Knocking, True Love Will Come Your Way a You Gotta Have a Duck Tail.

Vplyv rockabilly je zrejmý u Elvisa Presleyho, Buddyho Hollyho, členov kapely The Beatles, ale napríklad aj u Freddieho Mercuryho zo skupiny Queen v známom hite Crazy Little Thing Called Love.