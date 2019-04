Začali ste cvičiť, a aj napriek tomu priberáte? Vieme, čo je za tým

Niektorých z nás neustále odrádza od zdravého života fakt, že vždy, keď sa začnú pravidelne venovať fyzickej aktivite, priberú. Aj napriek tomu, že to z pohybu nerobí vášho nepriateľa, chápeme vašu frustráciu.

Problematika priberania pri cvičení sa dá vyriešiť jednoduchou úvahou. Väčšina ľudí v snahe schudnúť pristúpi naraz na cvičenie aj zdravú stravu, ktorá často obnáša menšie porcie jedla, než bežne jedia. Problém je v tom, že fyzická aktivita unaví organizmus, ktorý si logicky začne pýtať viac jedla, a tak mnohí z nás skĺznu k prejedaniu sa.

Dietetici dodnes nevedia prísť na to, aký mechanizmus spravuje premenu vydanej energie na vyššiu chuť do jedla. Pri chudnutí pomocou cvičenia vzniká aj ďalší problém.

V ideálnom svete by naše telo dokázalo postrehnúť zmenu vo výdaji energie, a tomu by prispôsobilo aj pocit hladu, ktorý by adekvátne naplnil prázdny žalúdok bez prejedania. V realite to funguje tak, že každý z nás vyhladne 2-3-krát denne, niekedy aj viac, nezávisle od toho, čo robíme.

Telo tiež zvykne vysielať oveľa silnejší signál hladu, keď nezjeme dosť, v porovnaní s prejedením sa. Tento signál je zároveň dôvodom, prečo mnohí ľudia trpiaci obezitou pociťujú hlad, aj keď bežne zjedia viac ako by bolo primerané.

Záhady hladu

O hlade toho ešte stále veľa nevieme. Dodnes sa nám napríklad nepodarilo zistiť, akým spôsobom každodenný výdaj energie súvisí s množstvom jedla, ktoré prijmeme.

Väčšina výskumov sa zameriava na aerobic. Zistilo sa napríklad to, že väčšina športovcov, ktorí sa tomuto cvičeniu venujú pravidelne už dlhšiu dobu, väčšinou konzumuje len také množstvo jedla, ktoré nahradí stratenú energiu. Na druhej strane obézni ľudia cvičiaci aerobic sa zvyknú prejedať.

Ako možné vysvetlenie sa poskytuje zmena fyziologických procesov u ľudí, ktorí cvičia. Je možné, že pri jedení ich organizmus uvoľňuje vyššie množstvo hladových hormónov, čo má dopad na množstvo jedla, ktoré zjedia.

Akú úlohu v tom hrá metabolizmus?

Metabolizmus v pokoji, ktorým sa meria spaľovanie energie v stave pokoja, je u obéznych ľudí vyšší, čo by podľa výskumníkov mohlo súvisieť s porciami, aké zvyčajne jedia. Metabolizmus v pokoji je stabilný nezávisle od aktivity, ktorú počas dňa vykonávame, a preto údajne nemá vplyv na to, koľko počas dňa zjeme.

Podľa niektorých by tempo metabolizmu v pokoji mohol určovať podiel svalovej hmoty, a v takom prípade by metabolizmus v pokoji slúžil len ako prostredník dodávajúci informácie o telesnej kompozícii tým mozgovým oblastiam, ktoré zodpovedajú za apetít.

Hádanka bez odpovede?

Najnovší výskum, zaoberajúci sa problematikou priberania pri cvičení, sa pozrel na 114 mužov a 128 žien – dokopy na 242 osôb. Preukázalo sa, že množstvo aktivity, ktorú za deň vykonali (vrátane bežnej fyzickej aktivity ako cesta do práce alebo upratovanie) malo vplyv na to, koľko v ten deň zjedli. Rovnako sa dokázalo, že ich apetít ovplyvňoval aj metabolizmus v pokoji, a teda obézni ľudia jedli viac.

V prípade však ostáva stále veľa nejasností. Vedci neustále zabúdajú na niektoré faktory, ktoré by mohli prispieť k finálnemu výsledku – napríklad niektorí ľudia sú neustále v pohybe, iní sú skôr pomalší. Väčšina výskumov sa okrem toho zameriavala na ľudí vo veku 20-30 rokov, čo by tiež mohlo ovplyvniť výsledok. Dôležité by mohli byť aj psychologické faktory.

U ľudí, ktorí chudnú alebo priberajú, fungujú iné signálne mechanizmy hladu ako u tých, ktorí si udržiavajú rovnakú hmotnosť. Takisto treba brať do úvahy aj čas, keď cvičíme.

Záverom je teda to, že samostatný pohyb vám k štíhlejšej postave takmer určite nepomôže. Ak sa snažíte schudnúť, dávajte si extra pozor na prejedanie, a všetko by malo byť v poriadku.