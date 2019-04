Na prerušenie stavby tunela Višňové doplatia tisícky vodičov

Predpokladané odštartovanie prác na úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka — Višňové — Dubná Skala v roku 2020 považuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová za smutný fakt, na ktorý doplatia tisícky vodičov z celého Slovenska. Na brífingu v Žiline v pondelok reagovala na informáciu, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predpokladá vypísanie súťaže na nového zhotoviteľa v druhom polroku 2019 a trvanie verejného obstarávania môže trvať šesť a viac mesiacov.

Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Jána Marosza (OĽaNO) nebude diaľničný úsek dokončený skôr, ako v roku 2024. „Veľmi sa obávame, že nám prepadnú eurofondy, ktoré čerpáme. A nakoniec sa všetci poskladáme z našich daní na dokončenie tohto diela. Môžem povedať, že situácia je naozaj zlá. Okolo Žiliny je to doslova dopravné peklo, sú tu deň čo deň veľké kolóny. V tejto chvíli nás nič nenapĺňa nádejou, že táto situácia sa zlepší,“ povedal Marosz.

Stavba úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, dlhého 11,5 km sa podľa neho umelo naťahuje. „Už mohol byť dokončený. Dôležitá je križovatka v Lietavskej Lúčke, ktorú malo robiť konzorcium Salini Impregilo - Dúha. Naše informácie o tejto križovatke hovoria, že bude prihraná nejakému konzorciu priamym zadaním. Vyzývame, aby táto križovatka bola riadne súťažená. Lebo privádzač zo Žiliny do Lietavskej Lúčky nebude dokončený skôr ako v druhom polroku 2020. Tým pádom vláda aj NDS získavajú čas, aby normálne vysúťažili križovatku v Lietavskej Lúčke. Ďalší úsek z Lietavskej Lúčky na tunel Višňové je veľmi slabo rozpracovaný a nie je dokončený ani na 40 percent,“ doplnil Marosz.

Poukázal aj na dohodu NDS s konzorciom Salini Impregilo — Dúha o ukončení kontraktu, ktorá nadobudla účinnosť po zložení bankovej záruky v hodnote viac ako 40 miliónov eur. „Minister dopravy a NDS komunikujú, že z nej budú vyplatení poškodení dodávatelia. Aj dnes tu medzi nami stoja dodávatelia, ktorí od začiatku vykonávali práce na tuneli Višňové. Majú ich potvrdené firmou Dúha, potom sa súdili takmer o 200.000 eur. Do dnešného dňa tieto platby nemajú vyfakturované. A keď sme sa pýtali, či sú tieto firmy v zoznamoch poškodených subdodávateľov, tak nie sú,“ zdôraznil Marosz.

V súčasnosti je na stavbe inventúra, ktorá sa má uskutočniť do dvoch mesiacov. Nový zhotoviteľ by mal vzísť z transparentnej súťaže. „Najjednoduchšia a najrýchlejšia vec po inventarizácii je súťažný dialóg,“ priblížil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že nová cena bude určite vyššia aj vzhľadom na to, kedy sa pôvodné ceny tvorili.

Súťažný dialóg je podľa generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina komunikáciou objednávateľa so zhotoviteľom. NDS poskytne budúcim účastníkom podklady, ktoré vzniknú z inventúry, a na základe toho sa bude komunikovať o ich návrhoch. Jedným z prioritných kritérií bude aj rýchlosť dostavby. NDS deklarovala, že stavba má byť dokončená v roku 2023.