OĽaNO a SaS žiadajú od Fica vyvodenie osobnej zodpovednosti

Podozrenia z prepojenia talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu na predstaviteľov štátu by sa mali poriadne preveriť. Spolu s vyvodením zodpovednosti zo strany expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) to žiadajú poslanci SaS a OĽaNO.

„Stovky telefonátov medzi Máriou Troškovou a v Taliansku väzneným Antoninom Vadalom znamenajú pre Slovensko bezpečnostné riziko. Očakávame, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ako aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je predsedom Bezpečnostnej rady SR, podniknú kroky, aby sa s obsahom týchto telefonátov mohli oboznámiť aj slovenské štátne orgány vrátane tých, ktoré konajú v trestných veciach," tvrdia europoslanec Richard Sulík a poslanci Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko a Jana Kiššová (všetci SaS).

Podľa ich názoru treba pripustiť, že jedna z ciest, kadiaľ Vadala pašoval kokaín, mohla viesť cez Slovensko. Za závažné považujú podozrenie, že jeho činnosť mohla mať krytie z úradu vlády, a to v čase, keď bol premiérom Fico. Ten by sa mal podľa ich slov vzdať mandátu poslanca, a tým aj akejkoľvek ochrany pred trestným konaním,“ doplnili.

Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) považuje za rovnako závažnú aj informáciu, podľa ktorej taliansky prokurátor potvrdil, že Vadala mal kontakt aj na Ministerstve vnútra (MV) SR v období, keď ho viedol Kaliňák. „Ide o ďalšie závažné podozrenia, ktoré sa musia okamžite nezávisle a razantne vyšetrovať," zdôraznila. Myslí si, že Fico by mal v súčasnosti odpovedať na otázky, ako fungoval štát pod jeho vedením a koho záujmy Smer-SD celé roky chránil.

Denník Sme v sobotu (30. 3.) zverejnil článok o Vadalových kontaktoch na Slovensku. Z Vadalovej komunikácie s policajtom v utajení podľa denníka vyplýva, že mal kontakty so slovenskými politickými predstaviteľmi. Mal mu tiež povedať, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v SIS investoval milión eur. Agentovi v utajení mal tiež povedať, že si kúpil vtedajšieho šéfa SIS. Ten odmieta, že bol s podnikateľom v kontakte. To, že mu mal posúvať informácie, považuje za absurdné.