Video: Policajtka si pomýlila pištoľ s paralyzérom

Policajné oddelenie mesta Lawrence v americkom štáte Kansas zverejnilo záznam z incidentu, pri ktorom policajtka postrelila muža, pretože si zbraň pomýlila s paralyzérom. Policajná hliadka v máji 2018 zastavila 35-ročného Akiru Lewisa pre podozrenie, že jazdil bez bezpečnostného pásu. Ako je počuť na zázname, Lewis policajtovi tvrdí, že ho zastavili iba preto, lebo je černoch a požadoval kontaktovať ich nadriadeného.

Keď sa muž vo videu odmietne identifikovať a ďalej sa háda s policajtom, k vozidlu pristúpi dôstojníčka Brindley Bloodová. Po konfrontácii policajt vytiahne Lewisa z auta a následne dôjde k potýčke, pri ktorej Lewis zvalí policajta na zem a začne ho udierať. V tom momente zasiahne Bloodová a na muža vystrelí. Uvedomí si však, že namiesto paralyzéra siahla po strelnej zbrani.

Bloodová, ktorá nastúpila do policajného zboru len krátko pred incidentom, rezignovala zo svojho postu v januári po dlhom období plateného voľna. Bola obvinená z napadnutia, no súd ju spod obžaloby oslobodil. Sudca rozhodol, že predložené dôkazy nepreukázali, že by dôstojníčka konala bezohľadne.

Lewis bol ošetrený v nemocnici a následne obvinený z niekoľkých priestupkov, vrátane útoku na policajného príslušníka. Záznam z incidentu bol zverejnený až teraz, nakoľko bol súčasťou vyšetrovania.

