Najúčinnejší spôsob, ako schudnúť, zahŕňa pero a papier

Vedenie stravovacieho denníka vám pomôže najviac schudnúť, pričom vám táto technika zaberie menej ako 15 minút denne bez väčšej námahy. Nový výskum ukázal, že ľudia, ktorí si počas diéty jednoducho značili, čo jedli, stratili v priemere 10 percent svojej telesnej hmotnosti.

Iné štúdie ukázali, že denníky vám pomôžu schudnúť až dvojnásobne viac hmotnosti. Kľúčom k väčšej strate hmotnosti pri akejkoľvek strave je rýchle a dôsledné monitorovanie príjmu potravy deň čo deň. Aj keď si ľudia myslia, že ide o časovo náročnú činnosť, táto štúdia ukazuje, že to tak nie je.

Spoluautorka štúdie Jean Harveyová povedala:

„Ľudia to nenávidia, myslia si, že je to náročné a strašné, ale otázka, ktorú sme položili, bola: Koľko času skutočne trvá vlastné monitorovanie stravy? Odpoveď je: nie veľa.“

V štúdii publikovanej v časopise Obesity vedci skúmali 142 ľudí po dobu 24 týždňov. Účastníci boli v on-line programe na stratu hmotnosti pod vedením dietológa.

V rámci výskumu museli účastníci uvádzať svoj príjem potravy a vykonanú aktivitu. Zaznamenali si všetky kalórie a tuk v jedle, rovnako ako veľkosť porcie a spôsob prípravy. Výsledky ukázali, že tí, ktorí sa prihlásili častejšie, aby zaznamenali príjem potravy, stratili najviac váhy.

Harveyová povedala:

„Tí, ktorí sa sami sledovali tri alebo viackrát denne a boli konzistentní každý deň, boli najúspešnejší. Zdá sa, že je to samotný akt vlastného monitorovania, ktorý spôsobuje rozdiel - nie strávený čas alebo zahrnuté detaily. Je to veľmi účinné a nie je to také ťažké, ako si ľudia myslia.“