Súťaž na nového zhotoviteľa D1 Višňové má byť vypísaná v 2. polroku 2019

Predpokladá sa, že práce na stavbe by sa tak mali odštartovať v roku 2020. Doterajší zhotoviteľ úseku Salini Impregilo – Dúha už zároveň 27. marca zložil bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla nasledujúci deň účinnosť.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predpokladá vypísanie súťaže na druhý polrok 2019, pričom trvanie verejného obstarávania podľa investičného riaditeľa NDS Jiřího Hájeka môže trvať šesť a viac mesiacov. „Keby to všetko išlo úplne skvele, tak je to šesť mesiacov a povedzme, že osem po podpis zmluvy, a takú ambíciu, samozrejme, máme,“ skonštatoval.

Doterajší zhotoviteľ už zložil bankovú záruku v hodnote viac ako 40 miliónov eur. Ak subdodávatelia nebudú uspokojení zo strany zhotoviteľa, záruka má slúžiť na to, že banka na požiadanie NDS záväzok uhradí. „Budú vyplatení zhotoviteľom, nie Národnou diaľničnou spoločnosťou. My sme len trvali na tom, aby na tieto ich záväzky bola vystavená banková záruka,“ zdôraznil generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. Výška neuhradených pohľadávok sa podľa neho má pohybovať v rozmedzí 36 – 37 miliónov eur. Títo subdodávatelia by mali peniaze dostať do decembra tohto roka.

Prioritou je podľa Hájeka vypratanie staveniska, na čo je v dohode definovaný termín 30 dní, na ktoré nadväzuje ďalších 25 dní na negociáciu sporných otázok. „Teoreticky po 55 dňoch by malo dôjsť k opusteniu staveniska. Môže sa táto lehota predĺžiť o nejaké nevyhnutné veci, ale ten termín je veľmi prísny a je definovaný tak, aby sa všetky spory, pokiaľ možno, odohrali v tejto lehote,“ dodal Hájek s tým, že spory, ktoré nebude možné jednoznačne rozhodnúť, skončia na medzinárodnej komisii na riešenie sporov, ustanovenej v januári tohto roka.

V súčasnosti je na stavbe inventúra, ktorá sa má uskutočniť do dvoch mesiacov. Nový zhotoviteľ by mal vzísť z transparentnej súťaže. „Najjednoduchšia a najrýchlejšia vec po inventarizácii je súťažný dialóg,“ priblížil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že nová cena bude určite vyššia aj vzhľadom na to, kedy sa pôvodné ceny tvorili. Súťažný dialóg je, ako opísal Ďurišin, komunikácia objednávateľa so zhotoviteľom. NDS poskytne budúcim účastníkom podklady, ktoré vzniknú z inventúry, a na základe toho sa bude komunikovať o ich návrhoch. Jedným z prioritných kritérií bude aj rýchlosť dostavby. NDS deklarovala, že stavba má byť dokončená v roku 2023.

Cieľom uzatvorenej dohody bolo podľa Ďurišina dosiahnuť vyplatenie všetkých subdodávateľov, čo najskôr získať nového zhotoviteľa a dodržať všetky štandardy a európske princípy, aby neboli ohrozené už vynaložené peniaze alebo tie, ktoré ešte len budú poskytnuté.