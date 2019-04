Pellegrini: Vyhlásenie Petra Kažimíra je výzvou na diskusiu

Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho by mal Smer-SD otvorene vyhodnotiť, čo preň výsledok volieb znamená. Strana by mala podľa neho odštartovať vnútrostranícku intenzívnu diskusiu a hľadať príčiny. Povedal to v pondelok počas svojej návštevy Trnavy v súvislosti s výsledkom prezidentských volieb a vyjadrením podpredsedu Smeru-SD Petra Kažimíra. Ten nesúhlasí s vyhlásením Smeru-SD o tom, že vyšiel z prezidentských volieb posilnený.

„Nemyslím si, že by sme mali voľby prechádzať takýmto “ľahkým„ konštatovaním. Mali by sme hovoriť o tom, ako ďalej v rámci strany, aby sme si zachovali svoje postavenie najsilnejšej a najúspešnejšej strany. Vyjadrenie Petra Kažimíra vnímam ako pokus o otvorenie vnútrostraníckej diskusie,“ povedal. Je podľa neho potrebné na skutočnosť reagovať.

„Na politickej scéne sa nachádzame dvadsať rokov, nemôžeme si myslieť, že strana môže ďalej pokračovať bez toho, aby sa nevyvíjala v čase. Ak chce byť ďalej úspešná, treba si otvorene povedať ako ďalej, ako sa prispôsobiť novej dobe, ako budeme reagovať na spoločnú situáciu, atmosféru v spoločnosti, nálady,“ doplnil Pellegrini. Ak toto bolo cieľom vyhlásenia Petra Kažimíra, tak ho v tom plne podporujem.