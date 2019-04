Týmto chcela Lada ohromiť svet! Nepodarilo sa

Ruský výrobca automobilov vznikol v roku 1966 ako reakcia na stále väčší dopyt obyvateľov po osobnom vozidle. Na základe licencie od Fiatu (124) sa im podarilo vytvoriť legendárny model VAZ 2101, ktorý sa neskôr dočkal veľkého množstva úprav a modernizácií s cieľom prispôsobiť vozidlo potrebám sovietskeho ľudu. K ďalším známym modelom môžeme zaradiť aj kompaktný offroad Niva či novšiu Samaru. Dizajnéri a konštruktéri značky však boli oveľa kreatívnejší ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a napriek tomu, že mnohé koncepty sa do výroby nakoniec nedostali, vzniklo niekoľko zaujímavých exemplárov, ktoré mali potenciál zmeniť smerovanie značky.

Lada TARGA

Model Samara poslúžil ako základ pre vytvorenie prototypu trojdverovej verzie s odnímateľnou strechou na spôsob modelov Targa. Nie je žiadnym tajomstvom, že AutoVAZu pri vývoji motorov a techniky častokrát pomáhalo aj Porsche, ktoré malo prsty aj v tomto koncepte. Prvý kus bol vyrobený už v roku 1988 v dizajnovom centre značky, no k samotnej výrobe z neznámych dôvodov nakoniec nedošlo a neskôr boli všetky prototypy zlikvidované.

Lada Projekt 2112

Napriek tomu, že AutoVAZ slúžil primárne na výrobu kompaktných ľudových vozidiel pre masy, istý čas existovali ambície vytvoriť luxusnejšie vozidlo, ktoré by sa mohlo zaradiť do strednej triedy. Konštruktéri preto prišli s Projektom 2112, ktorý sa vzhľadom až nápadne podobal na európske Audi 100. Napriek tomu, že auto nevyzeralo vôbec zle, v tom čase ešte stále počítalo s koncepciou pohonu zadnej nápravy, ktorú postupne začal nahrádzať pohon predných kolies. Nakoniec od výroby upustili a začali sa venovať nástupcovi modelu Samara s označením 2110.

Lada Peter Turbo

Extravagantná karoséria akoby vypadla z filmu Piaty Element. Aerodynamické tvary prezentovali inžinieri aj na parížskom autosalóne v roku 2000, no napriek futuristickému vzhľadu sa Lada Peter Turbo nedočkala veľkej pozornosti zo strany novinárov ani návštevníkov, čo nakoniec rozhodlo o osude tohto vozidla.

Lada Projekt C 2116

Takto mohol vyzerať nástupca nie veľmi podareného modelu Lada Priora. Priora totiž mala byť akýmsi dočasným riešením, keďže išlo len o hĺbkovú modernizáciu zastaraného radu 2110. Pripravovaný zástupca kompaktnej triedy, Projekt C, už totiž počítal aj s modernejšími elektronickými systémami, bočnými airbagmi či úchytmi Isofix. K predstaveniu takmer hotového modelu došlo na frankfurtskom autosalóne v roku 2007 a všetci predpokladali, že sa vozidlo nakoniec dočká aj sériovej výroby. Samotné dokončovanie vozidla však trvalo príliš dlho a nakoniec došlo k rozhodnutiu model nepustiť do skutočnej produkcie.

Lada C-Cross

Malo ísť o revolúciu, po sedane Projekt C sa v roku 2008 na moskovskom autosalóne predstavilo aj moderné SUV s názvom C-Cross. Samozrejmosťou mal byť pohon všetkých kolies a počítalo sa aj so silným dvojlitrovým motorom, pričom cena vozidla mala byť viac ako priaznivá. Z neznámych dôvodov sa však C-Cross do výroby nikdy nedostal. Problémom mohla byť s najväčšou pravdepodobnosťou práve finančná kríza, ktorá v roku 2008 ochromila aj samotný AutoVAZ.