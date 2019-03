Šefčovič radí Čaputovej komunikovať so Smerom-SD zmierlivo

Na otázku moderátora, ako na to, jej to v relácii televízie Markíza Na telo poradil neúspešný kandidát na hlavu štátu Maroš Šefčovič.

„Zároveň treba klásť dôraz na silný sociálny rozmer. Volil by som teda slovník, ktorý by ľudí spájal. Ale bude pre ňu dôležité komunikovať nielen so Smerom-SD, ale so všetkými predstaviteľmi strán,“ odporúča Šefčovič.

Čaputová uistila, že sa bude uchádzať o dobré vzťahy najmä s premiérom, predsedom Národnej rady (NR) SR, ale aj s lídrami strán. „Chcem sa pokúsiť o vecnú debatu a vecný dialóg,“ deklarovala.

Na otázku, čo hovorí na časté cesty predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) do Ruska, Čaputová odvetila, že by s ním komunikovala aj na tieto témy, aby bližšie spoznala jeho vnímanie. Ako prezidentka by sa ho snažila upozorniť na to, aký obraz o Slovensku môžu takéto cesty vysielať a že to ohrozuje jednotné vnímanie zahraničnej politiky.

Šefčovič v súvislosti s voľbami povedal, že ak by niečo mohol urobiť inak, tak by sa viac sústredil na zmobilizovanie väčšieho počtu voličov. „Lebo jediné, čo ma mrzí, je, že prišlo voliť menej ľudí ako v prvom kole. Počasie ťahalo ľudí skôr von ako k urnám. Ak by bola vyššia účasť, rozdiel medzi nami by bol menší,“ myslí si.

Neúspešný kandidát zopakoval, že o svojej budúcnosti bude rozmýšľať. „Určite budem prítomnejší na Slovensku. Ale o nomináciu do ďalšej Európskej komisie by som mal záujem. Budem však aj rozmýšľať, ako využiť potenciál 750.000 voličov,“ avizoval. Čaputová by Šefčoviča ako eurokomisára podporila.

Štátny tajomník rezortu práce Braňo Ondruš (Smer-SD) v diskusii povedal, že jeho strana dopadla v prezidentských voľbách najlepšie spomedzi všetkých parlamentných strán. „Ukázalo sa, že práve náš kandidát bol spomedzi kandidátov parlamentných strán jediný, ktorý sa dostal do druhého kola. Som hlboko presvedčený, že sme ponúkli najlepšieho kandidáta,“ zdôraznil.

Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) označila za víťazku sobotňajšej (30. 3.) noci Čaputovú. „Bola uveriteľná, bolo vidieť, že je to jedna slušná, vzdelaná a kultúra žena. Blahoželám celému Slovensku, že máme prezidentku, ktorá nás bude, verím tomu, veľmi dobre reprezentovať,“ podotkla.

Ďuriš Nicholsonová si nemyslí, že Čaputová vyhrala preto, lebo je z Progresívneho Slovenska. „Vyhrala, lebo je to slušná a kultivovaná žena. Kampaň si odpracovala sama a ja tam nevidím žiaden presah do parlamentných volieb,“ odvetila na otázku, či sa SaS neobáva rastúcej konkurencie.