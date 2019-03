Výsledok je vyvrcholením vzbury občianskej spoločnosti, tvrdí politológ

Podľa politológa Samuela Abraháma teda jej víťazstvo v sobotných (30. 3.) prezidentských voľbách nie je náhoda, ale trend, ktorý posúva Slovensko už rok dopredu.

„Samozrejme, je veľké prekvapenie, že prezidentkou je žena, ale je to osoba, ktorá reprezentuje presne to, čo sa tu už rok deje,“ uviedol pre TASR Abrahám. Zdôraznil však, že slovenská spoločnosť zostáva stále rozdelená. Verí ale, že „jej pokoj, rozvaha a múdrosť“ nejakým spôsobom osloví aj tých ľudí, ktorí ju nevolili. Podľa politológa to bude pre ňu veľkou úlohou a výzvou.

Je tiež presvedčený, že Zuzana Čaputová môže byť ako prezidentka zároveň reprezentatívnou osobnosťou V4, čo politológ považuje za dôležité a prospešné. „A svojím pozitívnym nábojom, bojom za spravodlivosť môže osloviť aj zvyšok Európy, ktorá sa celá nejakým spôsobom zmieta v neistote,“ poznamenal Abrahám. Takto získaný „pozitívny obraz“ jej následne môže spätne dodať legitimizáciu na Slovensku.

Na margo prezidentských volieb Abrahám uviedol, že kým prvé kolo ukazovalo to, kde Slovensko bolo a kde je spoločnosť stále rozdelená, druhé kolo vyjadrovalo to, kam chce krajina ísť. Verí tiež, že nová hlava štátu bude v budúcnosti spolupracovať s Ivetou Radičovou. „Mám nádej, že dve najváženejšie ženy v slovenskej politike budú nejakým spôsobom spolupracovať a budú radiť druhej. Je veľmi dôležité, aby tieto dve ženy, ktoré posunuli slovenskú spoločnosť pozitívne dopredu, aj v budúcnosti ovplyvňovali smerovanie Slovenska,“ dodal Abrahám.