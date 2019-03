Kiska: Cítim obrovskú podporu občanov počas celého svojho mandátu

„Počas piatich rokov v paláci som musel riešiť množstvo problémov a zaujal som jasné stanovisko aj pri témach, ktoré neboli populárne. Myslím si, že je normálne, ba priam ľudské, že len ťažko sa nájde niekto, kto by sa so mnou zhodol v každom názore. Aj vedrá špiny a ohovárania mali svoj dosah. O to viac si vážim, že ľudia napriek tomu dokážu oceniť hodnoty slušnosti, ktorú zastávam,“ uviedol na sociálnej sieti.

Vyjadril sa, že cíti aj veľký záväzok v súvislosti s ďalším prieskumom agentúry AKO, z ktorého výsledkov podľa jeho slov vyplýva, že 40 percent ľudí si vie predstaviť jeho ďalšiu angažovanosť v politike. „Sľúbil som, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby po ďalších parlamentných voľbách malo Slovensko slušnú a spravodlivú vládu. A svoj sľub dodržím,“ dodal.

Zo spomínaného prieskumu vyplynulo, že Kiska je najdôveryhodnejším politikom. Naopak, najnedôveryhodnejším je bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD). Kiskovi vyjadrilo dôveru 57 percent respondentov, druhým v poradí bol aktuálny premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorému dôveruje 52 percent opýtaných. Prvú päticu najdôveryhodnejších politikov uzatvárajú líder hnutia OĽaNO Igor Matovič (36 percent), predseda SaS Richard Sulík (35 percent) a líder Mosta-Híd Béla Bugár (34 percent).

Fica považuje za nedôveryhodného politika 79 percent respondentov, na druhom mieste rebríčka nedôveryhodnosti sa nachádza predseda ĽSNS Marian Kotleba (76 percent). Za tretieho najnedôveryhodnejšieho politika respondenti označili predsedu NR SR SNS Andreja Danka (73 percent), štvrtým je Béla Bugár (64 percent) a piatym je líder hnutia Sme rodina Boris Kollár (62 percent).

Prieskum zrealizovala agentúra AKO 27. až 28. marca na reprezentatívnej vzorke 1000 občanov. Respondenti odpovedali na otázku: „Prečítam vám teraz mená niektorých politikov a vy, prosím, pri každom z nich povedzte, či je pre vás dôveryhodný, alebo nie.“