Pre Slovákov nebolo pri voľbe rozhodujúce pohlavie, tvrdí politológ

Na Slovensku bol dopyt po zmene a po takom kandidátovi, ktorý by bol iný, než je vládnuca politická elita. Pre TASR to uviedol politológ Pavol Baboš z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Keby sa bola Zuzana Čaputová vzdala v prospech Roberta Mistríka pred zhruba mesiacom, tak by to veľmi pravdepodobne bol vyhral on. Pozoruhodné je skôr to, že Slovákom neprekáža mať prezidentku,“ povedal Baboš s tým, že je to síce po prvý raz v histórii Slovenska aj V4, čo bude takýto post zastávať žena, no už predtým malo Slovensko premiérku – Ivetu Radičovú. Pripomenul, že rovnako v Poľsku mali premiérku, v Litve prezidentku. Preto žena vo vysokej politike nie je „novinkou“ tohto druhu v stredoeurópskom priestore.

Baboš taktiež komentoval, že výsledok prezidentských volieb nebol prekvapujúci. „Výsledok je viac-menej taký, ako sa očakávalo podľa prieskumov... Znamená to, že prieskumy sú predsa len na niečo dobré, a to aj napriek ich kritike zo strany politikov,“ mieni.

Kampaň medzi prvým a druhým kolom podľa Baboša bola už „voľnejšia a relatívne pokojná“. Kampane pred prezidentskými voľbami v rokoch 2009 a 2014 boli podľa neho ostrejšie. Maroš Šefčovič ani Zuzana Čaputová podľa Baboša až tak veľmi spoločnosť nepolarizovali ako kandidáti v minulosti.