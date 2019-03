Šefčovič zagratuloval Čaputovej k víťazstvu, posiela jej kyticu

Čaputová po spočítaní takmer 95 percent zápisníc vedie pred Šefčovičom v druhom kole o viac ako 15 percent. Víťazke volieb Šefčovič poslal aj kyticu. "Myslím si, že prvá žena, ktorá sa stane hlavou štátu, si ju zaslúži," vyhlásil.

K zvoleniu za prezidentku SR Šefčovič podľa svojich slov Čaputovej zagratuloval aj telefonicky. „Povedal som jej, že od dnešného večera má pred sebou veľkú zodpovednosť, pretože sa stáva hlavou štátu. Zdôraznil som aj to, že sme mali, samozrejme, veľmi živú prezidentskú kampaň, ale pred Slovenskom stoja časy, ktoré si budú vyžadovať, aby Slovensko bolo zjednotené,“ opísal Šefčovič.

Neúspešný kandidát na prezidenta avizoval, že bude rozmýšľať, ako naloží s podporou, ktorú dostal. „Považujem to za silný záväzok,“ konštatoval. Najbližšie ho však čakajú povinnosti eurokomisára, ktorým sa počas kampane nemohol venovať. Vylúčil však plány v straníckej politike. „Tak ako celý život, budem pracovať pre Slovensko,“ povedal opakovane.

Šefčovič podľa svojich slov neľutuje, že sa o post prezidenta uchádzal, ani že ho podporovala strana Smer-SD. „Bez podpory strany Smer-SD by som nebol v druhom kole. A ak by som nebol v druhom kole, tak by celá táto atmosféra, ktorú tu dnes máme, vyzerala inak,“ myslí si Šefčovič. Mohlo by to mať podľa neho napríklad vplyv na obraz Slovenska v zahraničí aj jeho ekonomiku.

„Moju misiu, ktorú som mal, aby Slovensko naďalej bolo krajinou, ktorá je jasne vnímaná ako proeurópska, ktorá je jasne vnímaná ako krajina, ktorá má ambíciu hrať tú najdôležitejšiu úlohu v rámci EÚ, som splnil,“ poznamenal Šefčovič. Mrzí ho jedine nižšia volebná účasť v druhom kole. Poďakoval sa preto všetkým voličom, ktorí prišli, aj tým, ktorí odovzdali hlas jemu. Špeciálne sa poďakoval svojej manželke a ďalším členom rodiny.