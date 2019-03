Čaputová očakáva tesný výsledok a dúfa vo víťazstvo

„Predpokladám, že bude tesný (výsledok) a dúfam, že to dáme,“ uviedla. Myslí si, že volebná účasť bude nižšia, ale nemá obavy. V prípade, že by voľby nevyhrala, sa plánuje venovať práci pre Progresívne Slovensko, ktorého bola donedávna podpredsedníčkou.

„Budeme pracovať na prichádzajúcich parlamentných voľbách, pripravovať kvalitný program, na tom by som chcela stavať,“ doplnila s tým, že ak by nebola prezidentkou, uchádzala by sa o mandát v parlamente.

Čaputovú prišli do volebného štábu podporiť stovky ľudí. Medzi hosťami sú predstavitelia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a Spolu aj viacerí herci. Niektorí sú optimisti, iní sú nervózni z údajne nízkej volebnej účasti.

Očakáva sa aj príchod emeritného arcibiskupa Roberta Bezáka, spomína sa aj prezident Andreja Kisku. Mal by prísť aj Robert Mistrík, ktorý sa ešte pred prvým kolom volieb vzdal v prospech Čaputovej.

Kandidátka v štábe ďakovala rodine, spolupracovníkom, všetkým, ktorí jej pomohli bojovať o palác. Dodala, že bez ohľadu na výsledok volieb kampaň „ukázala, že hodnoty ako ľudskosť, humanizmus, solidarita, pravda sú dôležité pre veľa ľudí na Slovensku“.

Čaputová bojuje o palác s Marošom Šefčovičom. Nový prezident sa funkcie ujme 15. júna na obdobie piatich rokov.