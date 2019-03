Štátna volebná komisia zatiaľ nemá informácie o mimoriadnych udalostiach

Podnety, ktoré komisii prichádzajú, sa snažia rozdeliť do dvoch skupín. „Prvé sú tie, kde odpovede na ne sú usmernením volebných komisií, pokiaľ ide o veci, ako je preukazovanie totožnosti, voličské preukazy a niekoľko podobných opakujúcich sa otázok. Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, kde ich však v mnohých prípadoch musíme odstupovať iným orgánom,“ priblížil.

V prípade podnetov, ktoré patria štátnej komisii, sa podľa Báránya sústredia na zabezpečenie dôkazov. „To je to, čo treba urobiť hneď. Potom, najďalej, kam možno v tomto čase ísť, je vyžiadanie si stanovísk od dotknutých osôb. Ďalej sa vo volebný deň vo vybavovaní podnetov tohto typu nejde,“ doplnil.

To, že sa nezisťuje volebná účasť priebežne, je podľa predsedu komisie dobré. „Pretože to patrí k tým údajom, ktoré by mohli rôznym spôsobom ovplyvňovať správanie sa voliča aj niečím iným, než je jeho presvedčenie a názor na kandidáta,“ uzavrel Bárány.