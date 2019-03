Biely dom pohrozil Rusku pre vojenskú prítomnosť vo Venezuele

Biely dom varoval v piatok Rusko a ďalšie krajiny, podporujúce vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, že ak budú do Venezuely vysielať vojakov či vojenskú techniku, USA to budú považovať za "priame ohrozenie" bezpečnosti tohto regiónu. Oznámil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton, ktorého citovala agentúra Reuters.

„Dôrazne varujeme aktérov, ktorí sú mimo západnej pologule, pred rozmiestňovaním vojenských kapacít vo Venezuele, či inde na pologuli, s úmyslom vytvoriť alebo rozšíriť (tam) vojenské operácie," uviedol Bolton vo vyhlásení. „Takéto provokatívne aktivity budeme považovať za priamu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne. Budeme pokračovať v obrane záujmov Spojených štátov a záujmov našich partnerov na západnej pologuli," dodal. Boltonovo ostro formulované vyhlásenie je už druhým varovaním, ktoré v tejto súvislosti USA adresovali Rusku. S tým prvým sa na Moskvu pred pár dňami obrátil samotný americký prezident Donald Trump. „Rusko musí odísť," povedal Trump v súvislosti s Venezuelou a dodal, že na stole sú všetky možnosti, ako to dosiahnuť. Vyjadril sa tak po tom, ako minulý víkend pri venezuelskom hlavnom meste Caracas pristáli dve lietadlá ruských vzdušných síl s takmer 100 ruských vojakov na palube, pripomenul Reuters. Moskva však výzvu na stiahnutie vojakov odmietla a USA následne požiadala, aby nezasahovali do vzťahov Ruska s Venezuelou. Osobitný vyslanec americkej vlády pre Venezuelu Elliott Abrams v piatok médiám povedal, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo dostal zoznam možných reakcií na narastajúcu ruskú prítomnosť vo Venezuele, o ktorej podporu sa opiera vláda tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Medzi možnosťami majú byť aj nové sankcie. „Máme možnosti a bola by chyba, ak by sa Rusi domnievali, že tu majú voľnú ruku. Nemajú," povedal Abrams novinárom na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí. Rusko je podporovateľom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý odmieta výzvy zo Spojených štátov a desiatok iných krajín, aby odstúpil z funkcie. Spojené štáty a vyše 50 ďalších krajín uznávajú za dočasného prezidenta Venezuely Juana Guaidóa, predsedu opozíciou kontrolovaného venezuelského Národného zhromaždenia.