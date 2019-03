Pellegrini: Balík opatrení pre automobilový sektor predložíme budúci týždeň

Z Nemecka prišiel podľa vlastných slov s veľmi dobrým pocitom. Vedenie spoločnosti podľa Pellegriniho ubezpečilo, že so závodom v Bratislave sú spokojní a plánujú tam aj ďalšiu výrobu. Predseda vlády SR chcel vedenie automobilky uistiť, že vláda chce byť pre ňu partnerom.

Deklarovali intenzívnu diskusiu aj v nasledujúcich mesiacoch. Slovensko chce byť podľa premiéra pri tom, keď sa budú vyberať umiestnenia ďalšej výroby. Pellegrini zároveň skonštatoval, že má ambíciu navštíviť všetkých vlastníkov veľkých automobiliek na Slovensku.

Na stretnutí hovorili aj o trende elektromobility, Slovensko má podľa predsedu vlády ambíciu implementovať akčný plán podpory elektromobility. SR podľa neho rokuje aj o tom, aby na Slovensku vznikla továreň na výrobu batérií. „Slovensko má veľké šance, aby takúto investíciu získalo,“ vyhlásil.

„Chceme zvýšiť superodpočet pre výdavky na vedu a výskum na Slovensku,“ povedal premiér a tým, že majú vzniknúť ďalšie opatrenia, ktoré majú naďalej podporiť investície v automobilovom priemysle. Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) prišiel podľa premiéra s návrhom, aby bol definovaný strategický zamestnávateľ, a to minimálnym počtom zamestnancov, obratom, ziskom a možno úrovňou daňovej povinnosti. Vláda by v budúcnosti aj v súvislosti s možným poklesom hospodárskeho rastu mala k takýmto zamestnávateľom špeciálny prístup.

Minister hospodárstva skonštatoval, že automobilky v Európe ešte nie sú úplne nastavené na prechod na takúto výrobu. „My sme v rokovaniach aj s potenciálnymi výrobcami samotných batérií, žiaľ, Európa nemá vlastnú značku výrobcu batérií,“ podotkol Žiga s tým, že SR je v rokovaniach s japonskými, juhokórejskými a čínskymi výrobcami. Šéf rezortu hospodárstva verí, že jedného z týchto výrobcov sa podarí získať na Slovensko.

„Národná diaľničná spoločnosť ide budovať na diaľniciach sieť nabíjacích staníc, pripravili sme odpisové možnosti pre takéto autá, keď si ich kúpi podnikateľ,“ povedal minister Žiga. Aj ostatné automobilky sa pustili do elektromobility, Jaguar Land Rover avizoval, že po roku 2025 bude vyrábať len elektrické autá. Dodal, že na rokovaniach s automobilkou v juhokórejskom Soule vyjadril záujem, aby aj Kia prešla na elektromobilitu.

Premiér zdôraznil aj význam výskumu a vývoja v oblasti subdodávateľských firiem. Slovensko podľa neho nemôže byť „naivné“, že sa autá najväčšieho výrobcu na svete začnú dizajnovať na Slovensku. Mohli by sa tu však podľa neho dizajnovať komponenty do automobilov novej generácie. Podľa Pellegriniho budeme v automobilovom priemysle svedkami veľkých zmien a je dôležité, aby vláda situáciu sledovala.

Pellegrini zároveň avizoval definovanie novej kategórie, ktorou by mal byť strategický zamestnávateľ. „Aby k nim vláda mala do budúcna špeciálny prístup,“ dodal. Do tejto kategórie by podľa neho mohlo patriť 5 - 6 zamestnávateľov na Slovensku.