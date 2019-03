Video: Indián sa nevydržal pozerať na to, ako mu dehonestujú čelenku, a tak zasiahol

Možno ste to tušili, alebo ste o tom ešte vôbec nepočuli, no pravda je taká, že v starej indiánskej kultúre existovalo niekoľko predmetov, ktoré mali pre svojho majiteľa až posvätný význam. Jedným z takýchto predmetov je aj indiánska čelenka zdobená vtáčími perami, o ktorej sa hovorí, že keď si ju nasadí na hlavu niekto iný, vlastníkovi to prinesie nešťastie.

Presne tohto priestupku sa dopustila aj alkoholom motivovaná fanúšička na národnom zhromaždení pôvodných obyvateľov Ameriky v Denveri (Colorado). Beloška odmotala čelenku pripevnenú na zábradlí, vyložila si ju na chrbát a začala s ňou pred všetkými tancovať.

Majiteľ čelenky, pôvodom Indián, sa na takéto znehodnotenie posvätného predmetu nedokázal pozerať. Rázne prikročil k poskakujúcej žene a čelenku jej zobral. S pohŕdavým pohľadom ju potom vrátil naspäť na zábradlie.

Opitú návštevníčku musel skrotiť Indián