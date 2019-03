Šufliarsky sa vzdá funkcie námestníka generálneho prokurátora

Aktualizácia 14:19

Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky sa k 1. aprílu vzdá svojej funkcie. Na tlačovej konferencii to v piatok oznámil generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Kto by ho mohol vo funkcii nahradiť, nie je zatiaľ zrejmé.

„Ďalší postup bude, že od 1. apríla prestáva byť pán Šufliarsky prvým námestníkom generálneho prokurátora. Rozhodnem o jeho zaradení a komunikáciu ako takú (s Marianom K.,) predložím etickej komisii, ktorá nech zaujme stanovisko, či došlo len k porušeniu etického kódexu, alebo k disciplinárnemu previneniu,“ uviedol Čiznár s tým, že následne rozhodne.

Verejnosť požiadal, aby na neho netlačila. Zároveň ocenil, že po jeho rozhovore so Šufliarskym dospeli k záveru, že v tejto situácii je najlepšie, keď sa funkcie vzdá sám a dobrovoľne. „Predišli sme celému procesu, ktorý by musel prebehnúť. Ten by mohol trvať niekoľko týždňov,“ doplnil generálny prokurátor.

Čižnár tiež povedal, že líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý zverejnil časť spomínanej komunikácie a žiadal Šufliarskeho odchod, vo svojich vyjadreniach na tlačovej konferencii klamal. Generálnemu prokurátorovi posielal SMS správy, v ktorých mu podľa Čižnára dával ultimáta k odvolaniu Šufliarskeho. Čižnár to vníma ako vydieranie. „Mne tu nikto nebude dávať podmienky,“ skonštatoval.

Na tlačovej konferencii hovoril aj o SMS komunikácii, ktorú spomínal Matovič vo štvrtok (28. 3.). Líder OĽaNO tvrdil, že ho istá osoba varovala, že nemá riešiť SMS komunikáciu Šufliarskeho s Marianom K., s tým, že na neho existuje nahrávka. K SMS správam pre Matoviča sa priznal podľa generálnej prokuratúry Anton Železník, ktorý tvrdí, že Matovič správy účelovo vytrhol z kontextu a manipuloval s faktami. „Pánovi Matovičovi sa nikto nevyhrážal,“ vyhlásil Čižnár.

Šufliarsky odchádza po medializácii jeho komunikácie s podnikateľom Marianom K. Ten je okrem iného väzobne stíhaný v kauze televíznych zmeniek a obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zabili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Šufliarsky vo štvrtok potvrdil, že si písali od januára do júla 2017. Svoje odpovede označil za prejav slušnosti a profesionality.